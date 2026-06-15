Curry Barker odrzucił 2 miliony dolarów za zmianę w Obsesji. Nie chciał zmienić jednej rzeczy

Sukces filmu Obsesja mógł wyglądać zupełnie inaczej. Reżyser Curry Barker ujawnił, że podczas poszukiwania dystrybutora otrzymał ofertę wartą 2 miliony dolarów. Warunek był jednak jeden: musiał przepisać scenariusz i uczynić Beara klasycznym bohaterem. Twórca nie zgodził się na kompromis.

Współczesne kino często stawia na bohaterów, którym łatwo kibicować. Postacie przechodzą wyraźną przemianę, uczą się na błędach i ostatecznie wybierają właściwą drogę. Curry Barker miał jednak zupełnie inną wizję dla filmu Obsesja. Reżyser ujawnił niedawno, że jeszcze przed premierą filmu otrzymał propozycję opiewającą na 2 miliony dolarów. Studio chciało jednak znacząco zmienić historię i uczynić głównego bohatera bardziej heroicznym. Barker postanowił pozostać wierny swojej opowieści, nawet jeśli oznaczało to rezygnację z ogromnych pieniędzy.

2 miliony dolarów za zmianę scenariusza. Obsesja miała mieć dobrego bohatera

W rozmowie z The Hollywood Reporter Baker zdradził kulisy powstawania Obsesji. Przyznał, że nie wszystkie firmy zainteresowane projektem podzielały jego kreatywną wizję. Jak wspomina twórca, część potencjalnych partnerów chciała, by Bear stał się bardziej tradycyjnym protagonistą – postacią podejmującą właściwe decyzje i prowadzącą widzów przez historię w bardziej klasyczny sposób.

Kiedy chodziliśmy z tym po różnych firmach, były takie, które mówiły mi, że dadzą mi 2 miliony dolarów, jeśli po prostu przepiszę scenariusz, by uczynić Beara bohaterem. Byłem jak: «Nie przepiszę scenariusza, żeby zrobić z Beara faceta, który robi wszystko jak trzeba. To o wiele ciekawsze, że on nie robi tego, co słuszne, i zamiast tego próbuje [ratować związek], i po prostu podejmuje złą decyzję za złą decyzją». Film byłby tak nudny, gdyby Bear wyruszył w podróż, by rozgryźć legendę Jednej Wierzby Życzeń. Więc odrzuciłem więcej pieniędzy, żeby opowiedzieć historię, która bardziej mnie interesowała.

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O czym jest Obsesja?

Punktem wyjścia historii jest motyw rodem z klasycznych opowieści o „małpiej łapce”. Bohater łamie tajemniczą gałąź, by zdobyć uczucie swojej sympatii – i faktycznie dostaje to, czego chce. Problem w tym, że cena okazuje się znacznie wyższa, niż mógł przewidzieć. Spełnione życzenie zaczyna prowadzić do coraz bardziej niepokojących i brutalnych wydarzeń.

Film, za który odpowiada Curry Barker, nie boi się mocnych środków. Recenzje po pokazach festiwalowych sugerują, że choć fabularnie można domyślać się kierunku historii, to sama podróż jest pełna szokujących momentów. Produkcja ma łączyć intensywne emocje z brutalnymi scenami i atmosferą narastającego koszmaru – od niezręcznego cringe’u po pełnoprawny horror.

Oprócz Navarrette i Johnstona w filmie pojawiają się także m.in. Cooper Tomlinson, Megan Lawless oraz Andy Richter. Za produkcję odpowiadają twórcy związani z gatunkiem, w tym Jason Blum, co dodatkowo podkręca oczekiwania wobec projektu.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe