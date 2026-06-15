Supergirl: Kobieta jutra – recenzja komiksuHarvey Dent pojawi się w Batman 2, ale nie zagra go Sebastian Stan! Aktor ma wcielić się superzłoczyńcęColin Farrell zdradza szczegóły Batman 2. Pingwin pojawi się tylko w dwóch scenachByły Superman uderzył w nową Supergirl. Jeden komentarz wywołał burzęPierwszy klip z Supergirl już w sieci! Zobaczcie spotkanie bohaterki z kuzynemBatman: Mroczny mściciel powróci już latem. Pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialu

Chris Evans zagości na dłużej w MCU! Powróci również w Avengers: Secret Wars!

Mikołaj Lipkowski, 16 czerwca 2026

Po latach spekulacji stało się to oficjalne. Chris Evans potwierdził, że powróci do MCU jako Steve Rogers w Avengers: Secret Wars. Aktor zdradził, że zdjęcia rozpocznie już za kilka miesięcy, choć nadal nie ujawnia, jak dużą rolę odegra w filmie.

Od czasu premiery Avengers: Koniec gry fani Marvela nie przestawali zadawać sobie jednego pytania: czy Steve Rogers jeszcze kiedyś wróci do MCU? Choć Kapitan Ameryka przekazał tarczę Samowi Wilsonowi i zakończył swoją historię u boku Peggy Carter, ale wiemy, że powróci w Avengers: Doomsday. Teraz sam aktor rozwiał wszelkie wątpliwości co do Secret Wars.

Chris Evans potwierdza powrót w Avengers: Secret Wars

Powrót w Avengers: Doomsday jest już od dawna potwierdzony za sprawą zapowiedzi filmu. Na jednym filmiku aktor potwierdził, że ponownie pojawi się w Marvel Cinematic Universe – w Avengers: Secret Wars.

Mogę powiedzieć, że zaczynam pracę nad kolejnym filmem z serii Avengers za kilka miesięcy. Nie mogę zdradzić, jak dużą mam w nim rolę, ale w nim jestem.

Więcej informacji na Movies Room:

Secret Wars może być jeszcze dziwniejsze

Jeszcze bardziej absurdalnie robi się przy Secret Wars. Według przecieków część bohaterów ma funkcjonować jak NPC, dopóki nie odzyskają wspomnień i świadomości prawdziwej rzeczywistości. Do tego w filmie mają pojawić się postacie przebywające w Valhalli – co potencjalnie otwiera drogę do powrotu Odyna, Heimdalla albo Jane Foster. Marvel najwyraźniej chce wrzucić do tego filmu absolutnie wszystko.

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: fot. kadr z filmu Avengers: Koniec gry

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬