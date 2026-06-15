Chris Evans zagości na dłużej w MCU! Powróci również w Avengers: Secret Wars!

Po latach spekulacji stało się to oficjalne. Chris Evans potwierdził, że powróci do MCU jako Steve Rogers w Avengers: Secret Wars. Aktor zdradził, że zdjęcia rozpocznie już za kilka miesięcy, choć nadal nie ujawnia, jak dużą rolę odegra w filmie.

Od czasu premiery Avengers: Koniec gry fani Marvela nie przestawali zadawać sobie jednego pytania: czy Steve Rogers jeszcze kiedyś wróci do MCU? Choć Kapitan Ameryka przekazał tarczę Samowi Wilsonowi i zakończył swoją historię u boku Peggy Carter, ale wiemy, że powróci w Avengers: Doomsday. Teraz sam aktor rozwiał wszelkie wątpliwości co do Secret Wars.

Chris Evans potwierdza powrót w Avengers: Secret Wars

Powrót w Avengers: Doomsday jest już od dawna potwierdzony za sprawą zapowiedzi filmu. Na jednym filmiku aktor potwierdził, że ponownie pojawi się w Marvel Cinematic Universe – w Avengers: Secret Wars.

Mogę powiedzieć, że zaczynam pracę nad kolejnym filmem z serii Avengers za kilka miesięcy. Nie mogę zdradzić, jak dużą mam w nim rolę, ale w nim jestem.

Chris Evans reveals he’s returning as Steve Rogers in ‘AVENGERS: SECRET WARS’ “I can tell you that I start work on the next one in a couple of months. I can’t tell you how much I’m in the next one, but I’m in it.” (via: https://t.co/JW761AMdzI) pic.twitter.com/6WzfUo0wfA — Avengers Updates (@AvengersUpdated) June 15, 2026

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Secret Wars może być jeszcze dziwniejsze

Jeszcze bardziej absurdalnie robi się przy Secret Wars. Według przecieków część bohaterów ma funkcjonować jak NPC, dopóki nie odzyskają wspomnień i świadomości prawdziwej rzeczywistości. Do tego w filmie mają pojawić się postacie przebywające w Valhalli – co potencjalnie otwiera drogę do powrotu Odyna, Heimdalla albo Jane Foster. Marvel najwyraźniej chce wrzucić do tego filmu absolutnie wszystko.

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: fot. kadr z filmu Avengers: Koniec gry