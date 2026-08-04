Warhammer 40K nie stoi w miejscu. Henry Cavill potwierdza postępy po latach problemów produkcyjnych

Mimo że od pierwszych zapowiedzi minęły już ponad cztery lata, a projekt długo pozostawał w produkcyjnym limbo, fani uniwersum Warhammera 40K mogą odetchnąć z ulgą. Henry Cavill potwierdził, że wciąż pozostaje zaangażowany w aktorski serial Amazona oparty na kultowym świecie science fiction. Gwiazdor zdradził również, że twórcy wykonali znaczące postępy w pracach nad historią.

Od lat jest jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów dla fanów science fiction, ale droga serialowego Warhammera 40K na ekrany okazała się wyjątkowo długa i wyboista. Produkcja Amazona z Henrym Cavillem w roli głównej przez wiele miesięcy pozostawała owiana tajemnicą, a brak konkretnych informacji wzbudzał coraz więcej pytań. Teraz jednak pojawił się sygnał, że projekt wciąż żyje i nabiera kształtów.

Henry Cavill potwierdza: Warhammer 40K nadal powstaje

W najnowszym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Henry Cavill odniósł się do informacji dotyczących serialu i potwierdził, że produkcja nadal jest rozwijana. Aktor zaznaczył, że po zaangażowaniu Mike’a Flanagana jako scenarzysty i producenta wykonawczego udało się poczynić znaczące postępy w tworzeniu historii. Najważniejszą informacją dla fanów jest jednak fakt, że Cavill nadal pozostaje gwiazdą projektu.

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Więcej informacji na Movies Room:

Mike Flanagan pomaga stworzyć historię serialu

Prace nad aktorską adaptacją Warhammera 40K rozpoczęły się jeszcze w 2022 roku, jednak projekt przez długi czas mierzył się z problemami. Teraz za scenariusz odpowiada Mike Flanagan, twórca znany m.in. z horrorowych produkcji takich jak Nawiedzony dom na wzgórzu czy Zagłada domu Usherów. Cavill przyznał, że współpraca z Flanaganem pozwoliła znacząco rozwinąć koncepcję serialu. Szczegóły fabuły pozostają jednak pilnie strzeżone. Nie wiadomo również, czy produkcja skupi się na jednej konkretnej frakcji lub bohaterze znanym z gier i książek, czy będzie próbowała przedstawić szerszy obraz ogromnego uniwersum.

Źródło: gamesradar.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe