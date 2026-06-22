Nicolas Cage wkracza do Call of Duty! Gracze mogą wcielić się w hollywoodzką ikonę

Seria Call of Duty ponownie sięga po gwiazdy Hollywood. W ramach aktualizacji Season 4 Reloaded do gry Call of Duty: Black Ops 7 dołącza Nicolas Cage jako grywalna postać. To jeden z najbardziej zaskakujących crossoverów ostatnich miesięcy w świecie gier.

Call of Duty od lat regularnie łączy świat gier z popkulturą, wprowadzając do rozgrywki znane postacie z filmów, seriali czy muzyki. Tym razem twórcy poszli o krok dalej, dodając jednego z najbardziej charakterystycznych aktorów Hollywood – Nicolasa Cage’a. Aktualizacja nie tylko wprowadza nowego operatora, ale także rozpoczyna zapowiadany Summer of Action, który ma skupić się na dynamicznej, widowiskowej zawartości.

Nicolas Cage jako nowy operator w Call of Duty

W ramach sezonu Season 4 Reloaded gracze mogą odblokować i wcielić się w Nicolasa Cage’a. Aktor dołącza do gry jako pełnoprawny operator, co oznacza, że jego model, animacje i głos zostały w pełni zaadaptowane do rozgrywki. Twórcy podkreślają, że aktualizacja ma charakter blockbusterowych starć i stawia na maksymalną widowiskowość. Trailer promujący nową zawartość kończy się sceną, w której Cage przechodzi spokojnie obok eksplozji, co ma symbolizować przerysowany, filmowy charakter dodatku.

Wprowadzenie Cage’a wpisuje się w długą tradycję serii, która regularnie sięga po znane twarze z Hollywood i świata rozrywki. Tym razem wybór padł na aktora znanego z takich produkcji jak Twierdza czy Bez twarzy. Twórcy gry żartobliwie nawiązują do jego filmografii, budując wokół dodatku intensywny, humorystyczny przekaz. Sam Cage staje się elementem większej kampanii, która łączy akcję, absurd i charakterystyczny dla serii Call of Duty przesadzony styl.

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Nowa zawartość sezonu 4 Reloaded

Aktualizacja nie ogranicza się jedynie do nowego operatora. W Season 4 Reloaded pojawiają się także zmiany w trybach i mapach wieloosobowych. Do gry trafiają nowe mapy, w tym Zenith – luksusowy kompleks na klifie – oraz odświeżona wersja klasycznej mapy Launch. Gracze otrzymują również nowe tryby, takie jak Team Blueprint Sharpshooter, w którym bronie zmieniają się w trakcie meczu, oraz Knife Fight, skupiony wyłącznie na walce wręcz.

Źródło: ign.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe