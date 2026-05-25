Władza absolutna tom 2: Ruch oporu – recenzja komiksuBatman/Superman: World’s Finest tom 5: Tajne początki – recenzja komiksuLanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmu

Zdaniem Nicolasa Cage’a nie każdy reżyser dobrze znosi odmowę aktorów

Agnieszka Ziobrowska, 25 maja 2026

Nicolas Cage podzielił się ciekawym spostrzeżeniem na temat reżyserów. Uważa, że część z nich po jego odmowie się na niego obraziło.

Nicolas Cage ma na swoim koncie naprawdę imponującą karierę. W jej trakcie udało mu się zdobyć m.in. Oscara, Złotego Globa czy Saturna. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Cage współpracował z takimi reżyserami jak David Lynch, bracia Coen, Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola czy Ridley Scott. Okazuje się, że mógłby pracować jeszcze z wieloma innymi słynnymi reżyserami, gdyby im nie odmówił. Problem w tym, że później oni już nie chcieli z nim pracować.

Nicolas Cage o odrzucaniu ról

Nicolas Cage w rozmowie z magazynem The New York Times zdradził bardzo wiele szczegółów ze swojej wieloletniej kariery.  Ważnym elementem całego wywiadu był fragment po święcony jego roli w filmie Madden. Aktor wyznał, że był bardzo zaskoczony, kiedy to reżyser filmu, David O. Russell, zaproponował mu główną rolę. W przeszłości bowiem odmówił mu udziału w produkcji.

To jedyny reżyser, któremu kiedykolwiek odmówiłem, a który rzeczywiście wrócił i zaproponował mi kolejny film. Większość z nich czuje się urażona i już więcej się nie odzywa. Spotkało mnie to mnóstwo razy. Tak było z Christopherem Nolanem, tak było z Woodym Allenem, tak było z Paulem Thomasem Andersonem. Już do mnie nie dzwonią.

Jakie role odrzucił Cage?

Jeśli chodzi o Christophera Nolana, to według Cage’a reżyser miał mu kiedyś zaproponować udział w Bezsenności, ale jak wiadomo ten roli nie przyjął. Niestety nie wiadomo o jaki konkretny film chodzi w przypadku Woody’ego Allena. Paul Thomas Anderson z kolei miał kiedyś pokazać mu swój wczesny film krótkometrażowy z Philipem Bakerem Hallem w roli głównej, ale do współpracy nigdy nie doszło.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Surfer

Przeczytaj więcej
Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdjęcie okładkowe wpisu: Pierwszy pełnometrażowy film AI na targach w Cannes? Oto Hell Grind
Filmy

Pierwszy pełnometrażowy film AI na targach w Cannes? Oto Hell Grind

W pojawiły się doniesienia, jakoby Hell Grind miał mieć swoją premierę w Cannes. W rzeczywistości film nie był częścią oficjalnej selekcji festiwalu, a jedynie został pokazany podczas wydarzenia branżowego w Cannes organizowanego przez zewnętrzne podmioty.

Mikołaj Lipkowski, 26 maja 2026

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement