Zdaniem Nicolasa Cage’a nie każdy reżyser dobrze znosi odmowę aktorów

Nicolas Cage podzielił się ciekawym spostrzeżeniem na temat reżyserów. Uważa, że część z nich po jego odmowie się na niego obraziło.

Nicolas Cage ma na swoim koncie naprawdę imponującą karierę. W jej trakcie udało mu się zdobyć m.in. Oscara, Złotego Globa czy Saturna. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Cage współpracował z takimi reżyserami jak David Lynch, bracia Coen, Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola czy Ridley Scott. Okazuje się, że mógłby pracować jeszcze z wieloma innymi słynnymi reżyserami, gdyby im nie odmówił. Problem w tym, że później oni już nie chcieli z nim pracować.

Nicolas Cage o odrzucaniu ról

Nicolas Cage w rozmowie z magazynem The New York Times zdradził bardzo wiele szczegółów ze swojej wieloletniej kariery. Ważnym elementem całego wywiadu był fragment po święcony jego roli w filmie Madden. Aktor wyznał, że był bardzo zaskoczony, kiedy to reżyser filmu, David O. Russell, zaproponował mu główną rolę. W przeszłości bowiem odmówił mu udziału w produkcji.

To jedyny reżyser, któremu kiedykolwiek odmówiłem, a który rzeczywiście wrócił i zaproponował mi kolejny film. Większość z nich czuje się urażona i już więcej się nie odzywa. Spotkało mnie to mnóstwo razy. Tak było z Christopherem Nolanem, tak było z Woodym Allenem, tak było z Paulem Thomasem Andersonem. Już do mnie nie dzwonią.

Jakie role odrzucił Cage?

Jeśli chodzi o Christophera Nolana, to według Cage’a reżyser miał mu kiedyś zaproponować udział w Bezsenności, ale jak wiadomo ten roli nie przyjął. Niestety nie wiadomo o jaki konkretny film chodzi w przypadku Woody’ego Allena. Paul Thomas Anderson z kolei miał kiedyś pokazać mu swój wczesny film krótkometrażowy z Philipem Bakerem Hallem w roli głównej, ale do współpracy nigdy nie doszło.

Źródło: worldofreel.com/