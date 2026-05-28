Nicolas Cage wyjaśnił, dlaczego usunął nazwisko Coppola. „Nie chciałem być kuzynem na marginesie”

Nicolas Cage po latach ponownie wrócił do tematu swojego nazwiska. Aktor ujawnił, że oficjalnie zmienił je już dawno temu, ponieważ nie chciał funkcjonować wyłącznie jako członek słynnej rodziny Coppolów. Jak przyznał, zależało mu na zbudowaniu własnej tożsamości i kariery niezależnej od hollywoodzkiego nazwiska.

Choć dziś nazwisko Nicolas Cage jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Hollywood, aktor urodził się jako Nicolas Coppola i pochodzi z jednej z najważniejszych filmowych rodzin w historii kina. Jego wujkiem jest Francis Ford Coppola, a kuzynką Sofia Coppola. Mimo to aktor od początku kariery próbował odciąć się od rodzinnych skojarzeń i stworzyć własną drogę.

Nicolas Cage o problemie z nazwiskiem Coppola

W nowym wywiadzie Nicolas Cage przyznał, że decyzja o zmianie nazwiska była dla niego bardzo świadoma. Aktor powiedział:

Nie. Jestem Nickiem Cage’em. W zeszłym roku oficjalnie zmieniłem nazwisko. W życiu jestem Nick Cage i przed kamerą też jestem Nick Cage. Lepiej być głową własnej małej rodziny. Nie chciałem być kuzynem na marginesie, więc postanowiłem, że zostanę ‘Cage’em.

I nspiracja przyszła z komiksów

Nazwisko Cage nie pojawiło się przypadkiem. Aktor zdradził, że inspirował się postacią Luke’a Cage’a z komiksów Marvela. Jak przyznał:

Cage’ było nazwiskiem, które spodobało mi się w komiksach – po prostu uznałem, że brzmi świetnie.

Wpływ miał również jego artystyczny dom rodzinny i fascynacja eksperymentalnym kompozytorem Johnem Cage’em.

Więcej o filmach na Movies Room:

Najnowsza produkcja z Nicolasem Cage’em – Spider-Noir

Jeśli chodzi o projekty związane ze Spider-Manem, Spider-Noir zapowiada się jako jedna z najbardziej oryginalnych produkci o perypetiach Człowieka Pająka. Serial powstał dzięki świetnemu występowi Cage’a jako Spider-Noir w Spider-Man: Uniwersum i stanowi jego pierwszą główną rolę w serialu telewizyjnym. W produkcji wystąpią także Li Jun Li, Lamorne Morris, Jack Huston, Gleeson, Abraham Popoola oraz Karen Rodriguez.

Serial będzie śledził losy Bena Reilly’ego w wykonaniu Cage’a — starzejącego się prywatnego detektywa, który jednocześnie jest superbohaterem w Nowym Jorku lat 30. XX wieku i zmaga się ze swoją przeszłością. To interesujące ujęcie koncepcji superbohatera, zwłaszcza że Reilly jest cyniczny, nieco rozczarowany i głęboko zanurzony w przestępczym półświatku.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe