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Kłamstwa szklanych wież już w sprzedaży. Intrygi, bitwy i magia w ramach pełnokrwistej literatury fantasy

Szymon Góraj, 14 lipca 2026

Jeśli lubisz literaturę fantasy, polecamy debiut Piotra Tango: Kłamstwa szklanych wież. Z przyjemnością ogłaszamy objęcie tytułu patronatem medialnym.

 Piotr Tango debiutował w Nowej Fantastyce, publikował również w Białym Kruku, Narravii, Wydawnictwie Almaz. Socjolog i marketingowiec, od dziecka zakochany w fantastyce. Do pracy nad jak najlepszą treścią i oprawą (kilkanaście ilustracji) powieści zaprosił między innymi Twardą Oprawę, Kamilę Galer-Kanik oraz autorkę świetnych ilustracji Martę Żurawską.

W wolnych chwilach prowadzi podcast Rozpisane rozmowy (o opowieściach), zwrotem akcji jest jego brutalny brak talentu do tango.

Książka do kupienia na stronie autora: https://wydawnictwolibrestango.pl/sklep/

Opinia naszego redaktora naczelnego:

Kłamstwa przypomniały mi, jaką frajdę może dawać książka fabularna – Tomasz Rewers


Opis Kłamstw szklanych wież:

Świat obfity w magiczne urządzenia stał się mały i wygodny, ale niepozbawiony zagrożeń. Mafie uzależniają narkotykami, a gildie walczą o wpływy i kontrolę nad magią z politykami i służbami specjalnymi.

 Pamięć doskonała płata figle: inspektorowi Corvo nie daje spokoju kobieta, której nigdy nie było. Student Uniwersytetu Magicznego chce tylko spokoju i wygodnego życia w cieniu kolegi bogacza. Tropicielka Calida, należąca do zakonu czczącego magiczne bestie zwane Înwe, zostaje ukarana za własną dobroć i ucieka z biednego południa.

 Ich losy wiąże intryga przenikająca granice państw i klas społecznych. Spisek, w którym na rozwoju magicznego rzemiosła i alchemii zyskują tylko bogaci i niemoralni.

Kłamstwa szklanych wież to historia pełna intryg, włamań, epickich bitew i magii, którą zaprzęgnięto do stworzenia przenikającego życie przemysłu.

 Dla fanów Locke’a Lamory, Szóstki wron i Z mgły zrodzonego – z polskim charakterem i szaloną gromadą magicznych bestii.  

Aby rozbić kłamstwa,
musisz skrwawić dłonie.

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Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

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