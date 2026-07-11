Christopher Nolan nie przejmuje się krytyką Odysei  

Christopher Nolan twierdzi, że nagonka na Odyseję nie ma znaczenia. Widzowie jeszcze nie obejrzeli filmu, więc nie ma zamiaru przejmować się krytyką.

Pomimo, że nikt jeszcze Odysei nie widział, wiele osób wyrobiło sobie już zdanie o filmie. Pod ostatnim zwiastunem produkcji zebrało się ponad 700 tys. łapek w dół. Ciężko jednak stwierdzić, czy ta krytyka odzwierciedla autentyczne odczucia widzów, czy wynika ona z niezadowolenia z obsady. Nolan bowiem postawił na różnorodność, a nie zgodność z materiałem źródłowym. Dlatego właśnie ogromny hejt spadł m.in. na Lupitę Nyong’o i Elliota Page’a. Co o tej przwdwczesnej krytycy myśli sam reżyser?

Hejt Odysei jest nieistotny

W rozmowie z portalem The Telegraph Christopher Nolan odniósł się do negatywnych przedpremierowych wypowiedzi o Odysei. Reżyser podkreślił, że jest to nieodłączny element jego pracy, ale nie przejmuje się tym, ponieważ nikt filmu jeszcze nie widział.

Te rozmowy, które toczą się, zanim ludzie obejrzą film, są zawsze nieistotne, bo nikt kto bierze w nich udział, nie wie jeszcze, jaki jest film. Pamiętajcie, że spędziłem 10 lat mojego życia, zajmując się Batmanem. Kiedy zacząłem pracować nad filmem Batman: Początek, scenarzyści i rysownicy pracowali nad tą uwielbianą postacią już od prawie 65 lat, a w przestrzeni publicznej krążyło mnóstwo obciążonych znaczeniami opinii na temat tego, co ona reprezentuje. A to, czego nauczyłem się podczas pracy nad tą trylogią, to fakt, że nie można się tym w ogóle przejmować. Trzeba po prostu uszanować oryginalny tekst, interpretując go w sposób, który osobiście uważasz za najsilniejszy.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne