Odyseja bez Page’a i Nyong’o. Studio Asylum wypuszcza swoją wersję filmu!

Christopher Nolan jeszcze nie zdążył wprowadzić swojego widowiskowego projektu jakim jest Odyseja, a w sieci już zadebiutował zwiastun innej ekranizacji tej samej historii. Za produkcję odpowiada The Asylum – studio od lat specjalizujące się w tzw. mockbusterach, czyli filmach wyraźnie nawiązujących do największych hollywoodzkich premier.

The Asylum od lat wykorzystuje prosty, ale skuteczny model działania. Gdy wielkie studia zapowiadają kosztowne widowiska, amerykańska wytwórnia przygotowuje własne, znacznie tańsze produkcje o podobnych tytułach i tematyce. Tym razem padło na film Odyseja – historię, którą w tym roku na wielki ekran przenosi również Christopher Nolan.

Odyseja ale to mockbuster

Film zatytułowany po prostu The Odyssey trafi 17 lipca do dystrybucji cyfrowej. Produkcja opowiada znaną z eposu Homera historię króla Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej próbuje wrócić do rodzinnej Itaki. Na jego drodze stają jednak potwory, nadprzyrodzone istoty oraz rozgniewani bogowie. Za reżyserię odpowiada Marcel Walz, a scenariusz napisał Joshua Pruett. W obsadzie znaleźli się m.in. Myrom Kingery, Iliana Barron, Patrick Byrnes, Morgan Flanagan i Dominic Keating.

The Asylum od kilkunastu lat buduje swoją rozpoznawalność dzięki produkcjom inspirowanym największymi hollywoodzkimi hitami. Studio zasłynęło przede wszystkim serią Transmorphers, która pojawiła się przy okazji sukcesu Transformerów, ale na swoim koncie ma także takie tytuły jak Master of the universe, Battle Star Wars, Top Gunner, Almighty Thor czy Abraham Lincoln vs. Zombies. Filmy te powstają za ułamek budżetów hollywoodzkich widowisk i często trafiają do dystrybucji tuż przed premierami znacznie droższych produkcji o podobnej tematyce.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe