Disney inwestuje w kolejną produkcję sprzed lat. Ella zaklęta powróci jako serial

Kolejny klasyk z Anne Hathaway w roli głównej doczeka się nowej wersji. Disney planuje bowiem serial oparty na filmie Ella zaklęta.

Anne Hathaway nie może narzekać na brak pracy. Aktorka pojawiła się ostatnio w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2 oraz Mother Mary. W tym roku zobaczymy ją jeszcze w Odysei oraz produkcji Koniec ulicy Dębowej. Gwiazda angażuje się także w roli producentki i właśnie poznaliśmy kolejny projekt, nad którym w przyszłości będzie pracować.

Ella zaklęta jako serial od Disney+

Jak poinformował serwis Deadline, film Ella zaklęta z 2004 roku doczeka się serialowej adaptacji. Anne Hathaway będzie zaangażowana w projekt jako producentka wykonawcza. Za scenariusz nadchodzącego serialu odpowie Ilana Wolpert. Funkcję showrunnerki obejmie Beth Schwartz. Produkcją zajmują się wspólnie Miramax Television oraz Paramount Television Studios.

Serial opowie historię 16-letniej Elli z Frell. Bohaterka została przeklęta przy narodzinach i musi być posłuszna każdemu rozkazowi. Po przedwczesnej śmierci matki trafia do szkoły z internatem. Tam zaczyna odkrywać prawdę o swojej klątwie. Buduje nietypową „rodzinę z wyboru” i mierzy się z wyjątkowo kłopotliwym zauroczeniem księciem swojego królestwa.

Serialowa znajduje się obecnie na wczesnym etapie produkcji. Nowa adaptacja zachowa główne założenia filmu z 2004 roku. Wprowadzi jednak istotną zmianę względem oryginału. Zamiast klasycznej reinterpretacji Kopciuszka, otrzymamy świeższe podejście osadzone w realiach szkoły z internatem.

O czym opowiada filmowy oryginał?

Reżyserem filmu z 2004 roku był Tommy O’Haver. Jego scenariusz napisały Karen McCullah oraz Kirsten Smith. W obsadzie, oprócz Anne Hathaway, znaleźli się również Hugh Dancy, Cary Elwes, Vivica A. Fox, Joanna Lumley, Minnie Driver oraz Jimi Mistry.

Oryginalna Ella zaklęta nie odniosła sukcesu kasowego. Spotkała się z mieszanym odbiorem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes posiada „zgniły” wynik 51% pozytywnych recenzji od krytyków oraz 57% od widzów. Produkcja nie zachwyciła również w box office. Zarobiła jedynie 27,4 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 31 milionów. Z czasem, wśród wielu widzów zaczęła cieszyć się statusem produkcji kultowej.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe