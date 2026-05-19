Disney inwestuje w kolejną produkcję sprzed lat. Ella zaklęta powróci jako serial
Marek Wasiński,
19 maja 2026
Kolejny klasyk z Anne Hathaway w roli głównej doczeka się nowej wersji. Disney planuje bowiem serial oparty na filmie Ella zaklęta.
Anne Hathaway nie może narzekać na brak pracy. Aktorka pojawiła się ostatnio w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2 oraz Mother Mary. W tym roku zobaczymy ją jeszcze w Odysei oraz produkcji Koniec ulicy Dębowej. Gwiazda angażuje się także w roli producentki i właśnie poznaliśmy kolejny projekt, nad którym w przyszłości będzie pracować.
Ella zaklęta jako serial od Disney+
Jak poinformował serwis Deadline, film Ella zaklęta z 2004 roku doczeka się serialowej adaptacji. Anne Hathaway będzie zaangażowana w projekt jako producentka wykonawcza. Za scenariusz nadchodzącego serialu odpowie Ilana Wolpert. Funkcję showrunnerki obejmie Beth Schwartz. Produkcją zajmują się wspólnie Miramax Television oraz Paramount Television Studios.
Serial opowie historię 16-letniej Elli z Frell. Bohaterka została przeklęta przy narodzinach i musi być posłuszna każdemu rozkazowi. Po przedwczesnej śmierci matki trafia do szkoły z internatem. Tam zaczyna odkrywać prawdę o swojej klątwie. Buduje nietypową „rodzinę z wyboru” i mierzy się z wyjątkowo kłopotliwym zauroczeniem księciem swojego królestwa.
Serialowa znajduje się obecnie na wczesnym etapie produkcji. Nowa adaptacja zachowa główne założenia filmu z 2004 roku. Wprowadzi jednak istotną zmianę względem oryginału. Zamiast klasycznej reinterpretacji Kopciuszka, otrzymamy świeższe podejście osadzone w realiach szkoły z internatem.
O czym opowiada filmowy oryginał?
Reżyserem filmu z 2004 roku był Tommy O’Haver. Jego scenariusz napisały Karen McCullah oraz Kirsten Smith. W obsadzie, oprócz Anne Hathaway, znaleźli się również Hugh Dancy, Cary Elwes, Vivica A. Fox, Joanna Lumley, Minnie Driver oraz Jimi Mistry.
Oryginalna Ella zaklęta nie odniosła sukcesu kasowego. Spotkała się z mieszanym odbiorem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes posiada „zgniły” wynik 51% pozytywnych recenzji od krytyków oraz 57% od widzów. Produkcja nie zachwyciła również w box office. Zarobiła jedynie 27,4 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 31 milionów. Z czasem, wśród wielu widzów zaczęła cieszyć się statusem produkcji kultowej.
W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą serialu Spider-Noir, w sieci zadebiutował nowy plakat produkcji platformy Prime Video. W najbliższych miesiącach fanów superbohaterskich produkcji czeka sporo atrakcji.