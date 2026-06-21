Kevin skasowany. Czy animacja Prime Video zyska drugie życie gdzie indziej?

Aubrey Plaza poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że jej animowany serial, Kevin, został skasowany przez Prime Video.

Mimo pozytywnego przyjęcia, nie każdy serial może być pewny swojej przyszłości po zakończeniu 1. sezonu. Coraz więcej streamingowych serwisów szybko decyduje się na nieprzedłużanie poszczególnych produkcji na kolejne sezony. Najnowszym tego przykładem jest animacja Aubrey Plazy.

Nie będzie 2. sezonu

Współtwórczyni serialu, Aubrey Plaza, ma nadzieję, że animowana produkcja może jeszcze powrócić. W sobotę ogłosiła jednak, że serial, który współtworzyła wraz ze swoim byłym partnerem Joe Wengertem i który opowiada o ich uratowanym kocie noszącym imię Kevin, został skasowany po 1. sezonie.

Amazon Prime nie zamawia kolejnego sezonu. To bardzo rozczarowujące, ponieważ dopiero się rozkręcaliśmy. Chcę podziękować wszystkim fanom, którzy obejrzeli nasz serial, oraz całej niesamowitej obsadzie i ekipie, które tak ciężko pracowały, aby urzeczywistnić to marzenie…Pamiętam początki Parks and Recreation, kiedy wszyscy byliśmy przekonani, że serial zostanie skasowany, ponieważ jego oglądalność nie była najlepsza. Nasze wyniki nie zachwycały. Ale w NBC byli wyjątkowi ludzie, którzy wierzyli w ten serial, pozwolili mu się rozwijać i dali widzom szansę zakochać się w naszych bohaterach. Miałam nadzieję, że podobnie będzie z serialem Kevin, ale niestety żyjemy w innych czasach dla naszej branży. Mam nadzieję, że maszyny nie zniszczą wszystkiego. Może Kevin kiedyś znajdzie nowego właściciela. Bardzo was wszystkich kocham. Miau.

aubrey plaza on “kevin’s” cancellation



“i hope the machines won’t ruin everything. maybe kevin will find a new owner someday. love you all very much. meow.”



📸: aubrey plaza (ig) pic.twitter.com/nsiHlOsFbQ — aubrey plaza updates (@plazadeaubreyy) June 20, 2026

O czym opowiada Kevin?

Produkcja Prime Video zadebiutowała na platformie 20 kwietnia, a wszystkie osiem odcinków udostępniono jednocześnie. To nieco sprośna, pełna gwiazd kreskówka. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, „po niespodziewanym rozstaniu swoich ludzkich właścicieli, Kevin zrywa z nimi i przenosi się do lokalnego schroniska dla zwierząt w Astorii, gdzie chaotyczna grupa nietypowych zwierząt pomoże mu odkryć, czego naprawdę chce od życia.”

Audrey Plaza, oprócz pracy producentki wykonawczej serialu, użycza także głosu postaci Dany. To jedna z połówek ludzkiej pary, którą Kevin zostawia za sobą. Tytułowego kota dubbinguje z kolei Jason Schwartzman. Wśród stałej obsady znaleźli się także: Whoopi Goldberg jako Cupcake, czy John Waters jako Armando. W serialu usłyszymy też Aparnę Nancherla jako Judy, Gil Ozeri jako Setha oraz Amy Sedaris jako Brandi.

W serialu pojawi się również wielu gościnnych znanych aktorów głosowych, w tym m.in. Jim O’Heir, Cary Elwes, Addison Rae, Charles Melton, Maria Bamford, Nicole Byer, Patti LuPone, Quinta Brunson, Seth Kirschner, Stephen Malkmus oraz Tig Notaro.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe