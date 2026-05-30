Młody Sherlock powróci z 2. sezonem. Ruszyły zdjęcia do nowych odcinków

Po globalnym sukcesie 1. sezonu i rekordowych wynikach oglądalności serialu Prime Video, serial Młody Sherlock został w kwietniu przedłużony na 2. sezon. Teraz, do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, zabierające nas na plan zdjęciowy nowych odcinków produkcji Guya Ritchiego.

Praca na planie 2. sezonu rozpoczęta

Po premierze finałowego odcinka 1. sezonu w marcu 2026 roku showrunner i twórca serialu, Matthew Parkhill, potwierdził teraz na Instagramie, że zdjęcia do 2. sezonu oficjalnie się rozpoczęły.

Oprócz zdjęcia klapsa filmowego, ujawniającego szczegóły produkcji drugiego odcinka nowego sezonu, Parkhill opublikował również materiały zza kulis przedstawiające Hero Fiennesa Tiffina jako Sherlocka Holmesa oraz Dónala Finna jako Jamesa Moriarty’ego podczas kręcenia nowych scen.

Zdjęcia do 2. sezonu odbywają się obecnie w Palermo we Włoszech. Z kolei 1. sezon był w dużej mierze realizowany w Hiszpanii. Z zapowiedzi Parkhilla wiemy również, że reżyserię jednego z odcinków powierzono Colmowi McCarthy’emu (Peaky Blinders, Sherlock). Potwierdzono także powrót Marka Pattena, który ponownie będzie odpowiadał za zdjęcia, tak jak miało to miejsce przez cały 1. sezon.

Hero Fiennes Tiffin with Donal Finn on the set for Young Sherlock season 2 in Italy recently pic.twitter.com/KGHWFmlEEp — dailykathhero (@dailykathhero) May 29, 2026

O czym opowiada Młody Sherlock?

Produkcja Guya Ritchiego, przedstawia losy 19-letniego Sherlocka Holmesa (Hero Fiennes Tiffin). Bohatera poznajemy na długo przed tym, jak stał się legendarnym detektywem znanym z powieści Arthura Conana Doyle’a. W serialu młody bohater rozwiązuje swoje pierwsze zagadki kryminalne i odkrywa skomplikowane spiski.

W 1. pierwszym sezonie wystąpili Donal Finn jako Moriarty i Zine Tseng jako księżniczka Shou’an/Xiao Wei. Obsadę uzupełnili Joseph Fiennes jako Silas Holmes, Natascha McElhone jako Cordelia Holmes i Max Irons jako Mycroft Holmes. Oprócz nich, w serialu zobaczycie także Colina Firtha jako sir Bucephalusa Hodge’a, Numana Acara jako Esada Kasgarli oraz Holly Cattle jako Edie.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe