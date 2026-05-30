Ptaki Hitchcocka doczekają się rebootu. Historia powróci w serialowej wersji

Kolejny kultowy film doczeka się nowej wersji. Zgodnie z najnowszymi informacjami, powstanie powiem serialowy reboot horroru Ptaki.

Jedna z najbardziej cenionych historii grozy w reżyserii Alfreda Hitchcocka, doczeka się nowej interpretacji. Tym razem, kultowa opowieść legendarnego filmowca zostanie rozbudowana, ponieważ powróci w formie serialu telewizyjnego. Mowa o horrorze, zatytułowanym Ptaki.

Co wiemy o reboocie?

Po 63. latach od premiery oryginału, jak poinformował serwis Deadline, produkcja zostanie przeniesiona na mały ekran jako serial. Projekt jest obecnie oferowany potencjalnym nabywcom. Nie znalazł jeszcze platformy ani stacji, która go wyemituje. Za jego realizację odpowiadają Heyday Television oraz Universal International Studios, spółka siostrzana Universal Pictures, które wyprodukowało oryginalny film.

Zdobywczyni nagrody Emmy, Sarah Snook (Sukcesja) zagra główną rolę w miniserialu. Scenariusz napisze Tom Spezialy (Pozostawieni). Snook i Spezialy będą również producentami wykonawczymi wraz z Davidem Heymanem z Heyday Television oraz Jennifer Gabler Rawlings z Omni Artists.

Nowa wersja jest opisywana jako „intensywna, współczesna reinterpretacja klasyka Hitchcocka”, osadzona w rodzinnym stanie Spezialy’ego — Alasce. W centrum fabuły znajdzie się zagadka morderstwa oraz zupełnie nowi bohaterowie, na czele z nową protagonistką, Myrą Massey (Snook). Bohaterka wraca do swojego odizolowanego rodzinnego miasta, aby przeprowadzić rutynowe postępowanie dotyczące uznania osoby za zmarłą. Spodziewa się prostego rozwiązania starej sprawy, jednak zamiast tego odnajduje ciało swojej przyjaciółki z dzieciństwa, podziurawione kulami.

"A visceral, present-day reimagining."

O czym opowiada film Ptaki?

Alfred Hitchcock wyreżyserował i wyprodukował ten amerykański horror. Studio Universal Pictures wydało film w 1963 roku. W głównych rolach wystąpili Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette oraz debiutująca na dużym ekranie Tippi Hedren.

Film jest luźną adaptacją opowiadania pod tym samym tytułem z 1952 roku autorstwa Daphne du Maurier. Opowiada o serii nagłych i niewyjaśnionych ataków ptaków na mieszkańców miejscowości Bodega Bay w stanie California, które mają miejsce na przestrzeni kilku dni. Scenariusz napisał Evan Hunter, któremu Hitchcock polecił stworzyć nowych bohaterów oraz bardziej rozbudowaną fabułę, zachowując jednocześnie tytuł i główny motyw opowiadania du Maurier.

Po premierze film spotkał się z mieszanymi recenzjami. Z biegiem lat jego reputacja jednak znacznie wzrosła. Obecnie, produkcję uznaje się za jeden z najwybitniejszych horrorów wszech czasów. W 2016 roku Library of Congress uznał ją za dzieło o szczególnym znaczeniu kulturowym, historycznym i estetycznym.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe