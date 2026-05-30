Jon Tenney w obsadzie Cry Wolf. O czym opowie limitowany serial FX?

Jon Tenney dołączył do obsady przygotowywanego przez FX serialu limitowanego Sarah Treem, zatytułowanego Cry Wolf.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, limitowane seriale zyskały ogromną popularność. Dla wielu widzów zastąpił w pewnym sensie filmy, dając możliwość na dokładniejsze i szersze opowiedzenie historii, na co często nie ma miejsca w kinowych produkcjach. Jedną z interesujących nowości, które są obecnie w trakcie realizacji, jest miniserial Cry Wolf. Do jego obsady dołączyło właśnie kolejne znane nazwisko.

W kogo wcieli się Tenney?

Jon Tenney, którego ostatnio mieliśmy okazję oglądać w serialu American Classic zagra u boku Olivii Colman i Brie Larson w miniserialu FX. Aktor wcieli się w Iana Farra — eleganckiego, przystojnego, błyskotliwego i niezwykle inteligentnego prawnika.

Postać, którą zagra Tenney, opisywana jest jako „bezwzględny i zawsze o krok przed innymi. Potrafi zdominować całą salę sądową i bez trudu rozbić argumentację strony przeciwnej. Dawniej był adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, lecz po własnym gorzkim rozwodzie zaczął postrzegać siebie jako obrońcę ojców. To doświadczenie całkowicie odmieniło jego życie i przekonania”.

O czym opowie Cry Wolf?

Projekt jest inspirowany duńskim serialem Ulven Kommer autorstwa Mai Jul Larsen. To psychologiczny thriller rodzinny. Opowiada o pracowniczce socjalnej Kath (Olivia Colman) oraz matce April ( Brie Larson), które zostają postawione w obliczu kryzysu. Nastoletnia córka April, Mia (Alyvia Alyn Lind), oskarża bowiem kogoś o stosowanie przemocy. Zarzuty te doprowadzają obie kobiety do granic wytrzymałości, gdy próbują odnaleźć się w niezwykle trudnej i skomplikowanej sytuacji.

W obsadzie limitowanej produkcji znaleźli się również Shawn Hatosy, Jack Greig, William Jackson Harper, Dane DeHaan, Atticus Mitchell, Ayo Solanke oraz Elizabeth Perkins. Producentami wykonawczymi serialu są Sarah Treem, Olivia Colman, Brie Larson, Ed Sinclair z South of the River oraz Bernstein. Dołączają do nich także Alena Smith, Maja Jul Larsen, Christian Rank i Claudia Saganario reprezentujący DR Sales.

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe