Nowe gwiazdy w obsadzie 4. sezonu Białego Lotosu! Wśród nich znalazł się gwiazdor Marvela  

Obsada czwartego sezonu Białego Lotosu wciąż się powiększa. W serialu zobaczymy aż 3 nowe nazwiska.

W ostatnich tygodniach nastąpiło małe zawirowanie wśród obsady serialu. Produkcję postanowiła opuścić Helena Bonham Carter zaledwie po tygodniu od rozpoczęcia zdjęć. Na szczęście twórcom szybko udało się znaleźć zastępstwo na jej miejsce i w 4. sezonie Białego Lotosu zobaczymy Laurę Dern. Pomimo, że prace nad planie trwają już od jakiegoś czasu, nie oznacza to, że do obsady nie dołączy nikt nowy.

Kto jeszcze zawita w Cannes?

Magazyn Variety poinformował, kogo możemy się jeszcze spodziewać w nadchodzącym sezonie Białego Lotosu. Twórcy do obsady serialu dorzucili jeszcze trzy nazwiska, z czego jedno można znać z produkcji Marvela. Mowa tutaj o Benie Kingsleyu, którego fani MCU z pewnością będą kojarzyć z Irona Mana 3 czy Wonder Mana. Oprócz niego na ekranie zobaczymy również Maxa Minghella (The Social Network, Opowieści podręcznej) oraz Pekka Stranga (Psy nie noszą spodni, Stary człowiek w poszukiwaniu escorta).

Wszystko co do tej pory wiadomo o 4. sezonie

Najnowsza odsłona Białego Lotosu przenieść ma nas z powrotem do Europy, a konkretniej na Lazurowe Wybrzeże we Francji. Zdjęcia kręcone będą natomiast w Saint-Tropez, Monako, Paryżu oraz Cannes.

W poprzednich sezonach serial wykorzystywał hotele sieci Four Seasons jako plan zdjęciowy dla fikcyjnego kurortu, ale tym razem ulegnie to zmianie. Jakiś czas temu portal Variety poinformował, że twórcy serialu zdecydowali się na luksusowy hotel Château de la Messardière w Saint-Tropez. Warto pamiętać, że zdjęcia do produkcji trwają zawsze parę miesięcy, a ekipa przez ten czas żyje w hotelu, w którym jest kręcony. Data premiery najnowszej odsłony Białego Lotosu na chwilę obecną nie jest znana.

W obsadzie 4. sezonu znaleźli się: Laura Dern (Historia małżeńska, Park Jurajski), Kumail Nanjiani (Fallout, I tak cię kocham), Chloe Bennett (Ucieczka z Chinatown, Agenci T.A.R.C.Z.Y.), Max Greenfield (Jess i chłopaki, Kłopoty z Alexem), Charli Hall (Moxie, Szkolne miłości), Jarrad Paul (Jestem na tak, Movie 43), Alexander Ludwig (Wikingowie, Przymierze), AJ Michalka (Nostalgia anioła, Super 8), Steve Coogan (Stan i Ollie, Kawa i papierosy), Caleb Jonte Edwards (Czarny śnieg), Chris Messina (Ostre przedmioty, Świat według Mindy), Ari Graynor (Mrs. America, The Disaster Artist), Vincent Cassel (Nienawiść, Czarny łabędź), Corentin Fil (Zbyt blisko słońca, Mając 17 lat), Nadia Tereszkiewicz (Moja zbrodnia, Rosalie), modelka Marissa Long oraz debiutujący Dylan Ennis.

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Biały Lotos