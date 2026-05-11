Kiedy 3. sezon serialu Rozdzielenie? Adam Scott z dobrymi informacjami

W jednym z ostatnich wywiadów, Adam Scott, gwiazda serialu Rozdzielenie, udzielił nowych informacji na temat 3. sezonu, które powinny ucieszyć wszystkich fanów, czekających na powrót produkcji.

Rozdzielenie to jeden z największych serialowych fenomenów ostatnich lat. Jeśli jednak jego fani mogliby się do czegoś przyczepić, to jest to długość oczekiwania na kolejne odcinki nagradzanej produkcji. Zgodnie ze słowami gwiazdora serialu, Adama Scotta wygląda na to, że sytuacja ta ulegnie wkrótce poprawie i na nowy sezon nie będziemy już czekać tak długo.

3. sezon coraz bliżej

Adam Scott przekazał ostatnio dobre wiadomości dla widzów serialu Rozdzielenie. Aktor niedawno zasugerował, że nie będą oni musieli czekać kolejnych trzech lat na nowe odcinki. W nagraniu udostępnionym przez Deadline, Scott ujawnił na czerwonym dywanie gali BAFTA TV Awards, że zespół kreatywny stojący za serialem pracuje nad tym, aby 3. sezon zadebiutował „znacznie szybciej”.

Zawsze staramy się skrócić czas pomiędzy sezonami, ale ważniejsze jest, żeby serial był świetny, niż żeby powstał szybko.

1. sezon miał premierę w 2022 roku, a fani musieli czekać aż do 2025 roku na nowe odcinki i żaden z nich nie chciałby, żeby historia się powtórzyła. W rozmowie Scott zdradził także kilka innych ekscytujących szczegółów dotyczących 3. sezonu, mówiąc, że zdjęcia rozpoczną się „już wkrótce”.

O czym opowiada Rozdzielenie?

Rozdzielenie to amerykański thriller science fiction, który opowiada o pracownikach tajemniczej korporacji Lumon Industries, gdzie stosowana jest niezwykła technologia tzw. „rozdzielenia”. Technologia ta polega na chirurgicznym oddzieleniu wspomnień z życia zawodowego od tych z życia prywatnego. Każdy pracownik funkcjonuje więc jakby jako dwie różne osoby: jedna istnieje tylko w pracy (Innie), a druga tylko poza nią (Outie).

Głównym bohaterem jest Mark Scout, który pracuje w dziale o enigmatycznej nazwie Macrodata Refinement. Po pracy nie pamięta niczego, co działo się w biurze, a w pracy nie wie nic o swoim życiu poza nią. Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy do działu dołącza nowa pracownica – Helly, która buntuje się przeciwko systemowi. Równocześnie Mark zaczyna mieć wątpliwości co do moralności i prawdziwego celu korporacji Lumon.

Źródło: CBR