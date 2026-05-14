Guy Ritchie o serialu Strefa gangsterów. Gangsterski dramat powróci w 2026 roku

W jednym z ostatnich wywiadów, Guy Ritchie, jeden z reżyserów serialu Strefa gangsterów, zdradził przybliżoną datę powrotu produkcji z 2. sezonem.

Jednym z najlepszych dramatów kryminalnych ostatnich lat jest serial Strefa gangsterów. Produkcja zadebiutowała w 2025 r. i z miejsca zdobyła ogromną popularność widzów. Dzięki wciągającej i mrocznej historii oraz gwiazdorskiej obsadzie z Tomem Hardym na czele, szybko zamówiono 2. sezon. Teraz, gdy zdjęcia do niego zakończyły się kilka miesięcy temu, dowiedzieliśmy się, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się nowych odcinków.

Nowy sezon przed końcem roku

Wyczekiwany 2. sezon serialu platformy Paramount+ nie ma jeszcze oficjalnie ustalonej daty premiery. Jednakże, w wywiadzie dla ScreenRant, producent i reżyser części odcinków, Guy Ritchie, zdradził przybliżony termin powrotu serialu, sugerując, że nowy sezon zadebiutuje jeszcze w 2026 roku.

Cóż, zakończyliśmy już naszą część pracy, więc teraz domykamy cały serial. A potem są Dżentelmeni, którzy pojawią się już wkrótce, jeszcze przed końcem roku. Myślę, że mamy kilka rzeczy. Mamy Strefę gangsterów przed końcem roku, mamy Dżentelmenów przed końcem roku. Mamy też Wife & Dog. W sumie trzy albo cztery projekty trafią do widzów jeszcze przed końcem roku.

Premiera 2. sezonu została już wcześniej zasugerowana w materiale promocyjnym Paramount+, którego narratorką była Helen Mirren. Pierwsze zdjęcia z planu, opublikowane w grudniu 2025 roku, pokazywały Pierce’a Brosnana i wspomnianą aktorkę podczas pracy z Guyem Ritchie. Z kolei w lutym do sieci trafiły ujęcia Tom Hardy kręcącego sceny nad Tamizą wraz z partnerującą mu Joanne Froggatt. Zdjęcia do sezonu oficjalnie zakończono w marcu 2026 roku.

EXCLUSIVE: The promised #MobLand season 2 does not yet officially have a release date, but producer and episode director #GuyRitchie offered a rough timeline for the show's return, indicating that it will indeed come out in 2026. 🗓️



O czym opowiada Strefa gangsterów?

Brytyjski serial kryminalny został stworzony i napisany przez Ronana Bennetta. W głównych rolach występują Tom Hardy jako Harry Da Souza, „naprawiacz” pracujący dla rodziny przestępczej Harriganów, na czele której stoją Conrad (Pierce Brosnan) i Maeve Harrigan (Helen Mirren). W serialu gra także Paddy Considine jako Kevin Harrigan, syn Conrada i Maeve oraz wieloletni współpracownik Harry’ego.

Reżyserami 1. sezonu są Guy Ritchie, Anthony Byrne, Daniel Syrkin i Lawrence Gough. Całość została napisana przez Jeza Butterwortha we współpracy z Bennettem. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły “Rodzina Harriganów, londyńska rodzina przestępcza, staje w obliczu konfliktu ze Stevensonam. Może on wręcz zakończyć działalność syndykatów i ich życia. Harry Da Souza to sprytny i nieustraszony „naprawiacz” zatrudniony przez rodzinę Harriganów, aby poradzić sobie z narastającym konfliktem, który zagraża ich imperium. W miarę jak napięcia między rodzinami rosną, Harry zostaje postawiony przed zadaniem ochrony interesów Harriganów i zapobieżenia wybuchowi wojny gangów”.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe