Moje przygody z Supermanem z nową zapowiedzią. Premiera 3. sezonu już za miesiąc

Powracający po niemal dwóch latach przerwy, serial animowany Moje przygody z Supermanem, właśnie otrzymał oficjalny zwiastun 3. sezonu.

James Gunn rozwija swoje kinowo-telewizyjne uniwersum DC, ale nie oznacza to, że studio zaprzestało produkcji alternatywnych historii z tego świata. Dobrym tego przykładem jest animacja Moje przygody z Supermanem, która za niecały miesiąc powróci z 3. sezonem. Jego przedsmak mamy okazję zobaczyć na opublikowanym właśnie zwiastunie.

Nowy zwiastun 3. sezonu

Serwis Variety ekskluzywnie ujawnił pierwszy zwiastun nowych odcinków animacji. Zapowiedź przedstawia złowrogiego Cyborga Supermana oraz Superboya, którzy po raz pierwszy pojawią się w serialu. Nowy sezon ma zadebiutować 13 czerwca na Adult Swim, a dzień później będzie dostępna do streamingu na HBO Max. Nie wiemy jednak jeszcze, czy dokładnie tak będzie w Polsce.

Jeśli chodzi o nowych bohaterów, Darren Criss użycza głosu Superboyowi. W zwiastunie możemy zobaczyć, jak młody bohater zasypuje Supermana i Lois Lane niekończącymi się pytaniami. Oprócz tego, Człowiek ze Stali mierzy się z kilkoma nowymi przeciwnikami. Najgroźniejszym z nich wydaje się Cyborg Superman. W walce pomogą mu jego kuzynka Supergirl, Lois oraz ich przyjaciel, Jimmy Olsen.

O czym opowiada serial Moje przygody z Supermanem?

Animowany serial o superbohaterze oparty jest na komiksach wydawnictwa DC. Został stworzony przez Jake’a Wyatta i wyprodukowany przez Warner Bros. Animation dla nocnego pasma programowego Adult Swim na Cartoon Network.

Fabuła śledzi losy Clarka Kenta, który buduje swoją tajną tożsamość jako Superman i odkrywa swoje tajemnicze pochodzenie, oraz na Lois Lane, w której Clark się zakochuje (z wzajemnością), a która sama dąży do zostania gwiazdą dziennikarstwa. Wraz z fotografem i najlepszym przyjacielem Clarka, Jimmy Olsen, trójka bohaterów zajmuje się najważniejszymi tematami i ratuje dzień, mierząc się z licznymi złoczyńcami w mieście Metropolis. Jednocześnie muszą stawić czoła Task Force X oraz Brainiacowi, a także spotykają kryptoniańską kuzynkę Clarka — Karę Zor-El.

First poster for ‘MY ADVENTURES WITH SUPERMAN’ Season 3.



Releasing June 13 on Adult Swim. pic.twitter.com/JjKKV5Rj1o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 30, 2026

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Variety / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe