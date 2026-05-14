Nowe spojrzenie na Okres godowy. Poznajcie bohaterów serialu NetflixaMoje przygody z Supermanem z nową zapowiedzią. Premiera 3. sezonu już za miesiącSpider-Man: Całkiem nowy dzień prosto z ulic Nowego Jorku. Sprawdźcie specjalny materiał zza kulis filmuGuy Ritchie o serialu Strefa gangsterów. Gangsterski dramat powróci w 2026 rokuPrawnik z Lincolna zmierza ku końcowi. 5. sezon będzie finałem serialuHeart of the Beast z datą premiery. Kiedy zobaczymy nowy film Brada Pitta?

Moje przygody z Supermanem z nową zapowiedzią. Premiera 3. sezonu już za miesiąc

Marek Wasiński, 14 maja 2026

Powracający po niemal dwóch latach przerwy, serial animowany Moje przygody z Supermanem, właśnie otrzymał oficjalny zwiastun 3. sezonu.

James Gunn rozwija swoje kinowo-telewizyjne uniwersum DC, ale nie oznacza to, że studio zaprzestało produkcji alternatywnych historii z tego świata. Dobrym tego przykładem jest animacja Moje przygody z Supermanem, która za niecały miesiąc powróci z 3. sezonem. Jego przedsmak mamy okazję zobaczyć na opublikowanym właśnie zwiastunie.

Nowy zwiastun 3. sezonu

Serwis Variety ekskluzywnie ujawnił pierwszy zwiastun nowych odcinków animacji. Zapowiedź przedstawia złowrogiego Cyborga Supermana oraz Superboya, którzy po raz pierwszy pojawią się w serialu. Nowy sezon ma zadebiutować 13 czerwca na Adult Swim, a dzień później będzie dostępna do streamingu na HBO Max. Nie wiemy jednak jeszcze, czy dokładnie tak będzie w Polsce.

Jeśli chodzi o nowych bohaterów, Darren Criss użycza głosu Superboyowi. W zwiastunie możemy zobaczyć, jak młody bohater zasypuje Supermana i Lois Lane niekończącymi się pytaniami. Oprócz tego, Człowiek ze Stali mierzy się z kilkoma nowymi przeciwnikami. Najgroźniejszym z nich wydaje się Cyborg Superman. W walce pomogą mu jego kuzynka Supergirl, Lois oraz ich przyjaciel, Jimmy Olsen.

O czym opowiada serial Moje przygody z Supermanem?

Animowany serial o superbohaterze oparty jest na komiksach wydawnictwa DC. Został stworzony przez Jake’a Wyatta i wyprodukowany przez Warner Bros. Animation dla nocnego pasma programowego Adult Swim na Cartoon Network.

Fabuła śledzi losy Clarka Kenta, który buduje swoją tajną tożsamość jako Superman i odkrywa swoje tajemnicze pochodzenie, oraz na Lois Lane, w której Clark się zakochuje (z wzajemnością), a która sama dąży do zostania gwiazdą dziennikarstwa. Wraz z fotografem i najlepszym przyjacielem Clarka, Jimmy Olsen, trójka bohaterów zajmuje się najważniejszymi tematami i ratuje dzień, mierząc się z licznymi złoczyńcami w mieście Metropolis. Jednocześnie muszą stawić czoła Task Force X oraz Brainiacowi, a także spotykają kryptoniańską kuzynkę Clarka — Karę Zor-El.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Variety / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement