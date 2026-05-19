Marvel szykuje zmiany. Brad Winderbaum z nową rolą

Marvel dokonał jednej z najważniejszych zmian w swojej strukturze. Brad Winderbaum awansował na stanowisko szefa Marvel Television, Animation, Comics i Franchise.

Choć produkcje Marvela kojarzymy przede wszystkim z Kevinem Feige, nie jest on jedyną osobą, która wnosi istotny wkład w rozwój MCU. Jest ich wiele, a ważne miejsce w tym gronie zajmuje Brad Winderbaum. Właśnie dowiedzieliśmy się, że obejmie on nową rolę w firmie.

Brad Winderbaum z nowymi obowiązkami

Szykują się zmiany w Marvelu, choć jeszcze nie wiemy jak wielkie. Dotychczasowy szef Marvel Television, Brad Winderbaum, został właśnie mianowany szefem działów Marvel Television, Animation, Comics & Franchise, co oznacza, że będzie nadzorował również wydawane co miesiąc komiksy.

W 2019 roku informowano, że prezes Marvel Studios, Kevin Feige, przejmie znacznie bardziej aktywną rolę w kierunku kreatywnym Marvel Comics jako Chief Creative Officer. Od tamtej pory niewiele jednak o tym słyszeliśmy. W tym kontekście, nastąpiło teraz istotne przetasowanie. Disney awansował Brada Winderbauma, dotychczasowego szefa streamingu, telewizji i animacji w Marvel Studios, na stanowisko Head of Marvel Television, Animation, Comics & Franchise.

W nowej roli Winderbaum będzie odpowiadał za kierunek kreatywny portfolio wydawniczego Marvela. Zajmie się także globalną marką i rozwojem franczyzy, równolegle z dotychczasowym nadzorem nad telewizją i animacją.

Oprócz tego, do Marvela dołączył również David Abdo. Obejmie funkcję General Managera ds. komiksów i franczyzy, i będzie podlegał Winderbaumowi. Z firmą żegna się z kolei długoletni szef działu Comics & Franchise, Dan Buckley. Pozostanie jednak w Marvelu do połowy 2027 roku, aby wspierać proces przekazania obowiązków.

Brad Winderbaum has been promoted to Head of Marvel Television, Animation, Comics & Franchise pic.twitter.com/ozzIyNVKNs — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 18, 2026

Kevin Feige o zmianach

C.B. Cebulski, obecny redaktor naczelny Marvel Comics, pozostanie na swoim stanowisku. Od teraz będzie jednak raportował bezpośrednio do Winderbauma. Sugeruje to, że szef Marvel Television będzie miał ostateczne zdanie w sprawach przyszłych decyzji kreatywnych. Oto jak Kevin Feige skomentował awans Winderbauma i przyjście Davida Abdo:

Wyjątkowe zdolności Brada w zakresie kreatywnego przywództwa oraz ogromne doświadczenie Davida w operacjach i innowacjach cyfrowych stworzą potężny duet, gdy zaczniemy budować kolejne 90 lat komiksowego dziedzictwa Marvela. Brad ma udokumentowaną umiejętność kierowania zespołami kreatywnymi i tworzenia serialowych, epizodycznych historii, które trafiają do fanów na całym świecie, podczas gdy David może pochwalić się imponującym doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym rozwoju. Jestem podekscytowany tym, co uda im się wspólnie osiągnąć.

Odnosząc się do odejścia Buckleya, prezes Marvel Studios powiedział:

Od takich wydarzeń jak Civil War, Secret Wars, X-Men: Age of Krakoa oraz nadchodzącego imprintu Marvel Midnight, po rozwój w branży gier wideo, telewizji, animacji i nie tylko — wpływ Marvela na popkulturę znacząco wzrósł pod kierownictwem Dana, wprowadzając naszych bohaterów i historie do nowych fanów na całym świecie. Dan pozostawił trwały ślad zarówno w dziedzictwie Marvela, jak i w całej branży komiksowej. Jestem mu ogromnie wdzięczny i cieszę się, że nadal będzie wspierał nas podczas tego procesu przejściowego.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe