Ród smoka zmienił śmierć pewnej postaci. W książce George’a R.R. Martina wyglądało to inaczej [SPOILERY]

Najnowszy odcinek serialu Ród smoka przyniósł długo wyczekiwane zakończenie historii Otto Hightowera. Twórcy zdecydowali się jednak wyraźnie zmodyfikować wydarzenia znane z Ognia i krwi George’a R.R. Martina, nadając śmierci jednego z najważniejszych graczy politycznych Westeros znacznie bardziej widowiskowy charakter.

Los Otto Hightowera pozostawał jedną z największych zagadek od końcówki drugiego sezonu serialu. Po odsunięciu od funkcji Namiestnika Króla bohater zniknął z pierwszego planu, by w finale zostać pokazanym jako więzień. Teraz Ród smoka wreszcie ujawnił jego ostateczny los, jednocześnie odchodząc od wersji przedstawionej przez George’a R.R. Martina.

Ród smoka z istotną zmianą względem książki

W najnowszym odcinku Daemon odnajduje Otto w więzieniu, a później były Namiestnik trafia przed Żelazny Tron. Tam zapada wyrok, który wykonuje Rhaenyra Targaryen. Scena została przedstawiona jako publiczna demonstracja siły nowej władczyni i stanowi jeden z najbardziej brutalnych momentów obecnego sezonu.

Choć w książce Otto Hightower również ginie przez ścięcie, George R.R. Martin opisuje te wydarzenia znacznie oszczędniej. Autor wspomina jedynie, że Otto był pierwszym spośród zdrajców skazanych na dekapitację. Nie pojawia się natomiast informacja, kto osobiście wydał lub wykonał wyrok. Nie ma również sceny rozgrywającej się w sali tronowej ani spektakularnej konfrontacji z Rhaenyrą. Pozostawia to znacznie większe pole do interpretacji niż serialowa adaptacja.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: thetab.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe