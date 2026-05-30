That Texas Blood otrzyma serialową adaptację. Projekt trafi na FX

Kolejny bestsellerowy komiks doczeka się serialowej adaptacji od stacji FX. Będzie nim neo-western, zatytułowany That Texas Blood.

Mogłoby się wydawać, że komiksowe adaptacje odnoszą sukces tylko w kinach. Kolejne produkcje Marvela i DC okazują się w końcu kasowymi hitami. Komiksy znalazły jednak również swoje miejsce w telewizji. Jeden z nich właśnie zmierza na stację FX.

Co wiemy o adaptacji?

FX oficjalnie rozpoczyna prace nad nowym serialem telewizyjnym opartym na uznanym komiksie That Texas Blood wydawnictwa Image Comics. Produkcja została opisana jako połączenie twórczości Cormaca McCarthy’ego i Johna Carpentera. Ma to być neo-western w klimacie noir, pełen przemocy oraz mrocznych, niepokojących motywów.

Jim Mickle i E.L. Katz rozwijają serial dla FX. Obaj pełnią funkcje scenarzystów i producentów wykonawczych projektu. Mickle dodatkowo zajmie się też reżyserią. Producentami wykonawczymi są także Michael Waldron i Adam Fasullo oraz Adam Fishbach, Jeremy Platt, Linda Moran oraz autor oryginalnego komiksu Chris Condon.

O czym opowiada That Texas Blood?

Komiksowy oryginał opowiada historię szeryfa, Joe Boba Coatesa z hrabstwa Ambrose w Teksasie. Zgodnie z opisem, „zaczyna kwestionować swoje miejsce w coraz brutalniejszym świecie, gdy pewien mężczyzna wraca do rodzinnego domu po nagłym zaginięciu swojego brata. Wydarzenia te uruchamiają ciąg zdarzeń prowadzących w głąb przeszłości pełnej zdrady i rozlewu krwi”.

Seria zadebiutowała w 2020 roku i bardzo szybko stała się jednym z najwyżej ocenianych współczesnych kryminałów wydawanych przez Image Comics. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym hrabstwie w zachodnim Teksasie i skupia się na starzejącym się szeryfie, który mierzy się z brutalnymi zbrodniami pośród moralnego upadku swojego miasteczka. Łączy w sobie elementy kryminału noir, gotyku południowego oraz współczesnego westernu.

