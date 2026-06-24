Niezwyciężony z kolejnym sezonem. Prime Video zamawia 6. serię, a gwiazda The Boys dołącza do obsady

Fani serialu Niezwyciężony mogą spać spokojnie. Prime Video oficjalnie zamówiło 6. sezon hitowej animacji jeszcze przed premierą piątej odsłony. Przy okazji ujawniono także nowego członka obsady – do serialu dołącza Jack Quaid, znany przede wszystkim z roli Hughiego w The Boys.

Choć na premierę 5. sezonu Niezwyciężony trzeba jeszcze poczekać do 2027 roku, Amazon już teraz podjął decyzję o kontynuowaniu jednej ze swoich najpopularniejszych produkcji. Podczas festiwalu Annecy Animation Festival ogłoszono, że serial został oficjalnie przedłużony na 6. sezon. To kolejny dowód na to, że adaptacja komiksów Roberta Kirkmana pozostaje jednym z największych sukcesów Prime Video.

Niezwyciężony przedłużony o kolejne sezony

Decyzja o zamówieniu 6. sezonu zapadła jeszcze przed debiutem piątej serii. Twórcy nie ukrywają, że w historii Marka Graysona wciąż pozostało wiele materiału do wykorzystania. Robert Kirkman podkreślił, że ogromne znaczenie miało nieustające zainteresowanie widzów.

Jedną z największych nagród podczas tworzenia Niezwyciężonego jest obserwowanie, jak kolejne pokolenia odbiorców odkrywają tych bohaterów i ten świat niemal 25 lat po jego stworzeniu – powiedział twórca komiksu. – Nadal mamy mnóstwo historii do opowiedzenia i nie mogę się doczekać, aż fani zobaczą, co przygotowaliśmy w sezonach 5, 6 i kolejnych.

Jack Quaid dołącza do obsady

Przy okazji ogłoszenia nowego sezonu ujawniono również kolejne nazwisko, które zasili obsadę serialu. Do Niezwyciężonego dołącza Jack Quaid, którego widzowie doskonale znają z serialu The Boys. Aktor wcieli się w postać Gravitatora. W komiksach bohater ten jest byłym przestępcą współpracującym z Global Defense Agency po spotkaniu z Markiem Graysonem. Na razie nie wiadomo, jak dużą rolę odegra w nadchodzących odcinkach, ale pierwsze materiały promocyjne sugerują, że twórcy mają wobec niego konkretne plany.

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Co wiemy o 4. sezonie?

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły nowego sezonu, „gdy świat podnosi się po katastrofie, odmieniony Mark walczy, by chronić swój dom i bliskich, co prowadzi go do starcia z zagrożeniem, które może na zawsze odmienić los ludzkości”. W debiutującym 18 marca nowym sezonie, główny bohater zmierzy się z najsilniejszym jak do tej pory przeciwnikiem, pojawią się nowe postaci oraz powrócą ulubieńcy fanów.

W serialu Niezwyciężony występują m.in. Steven Yeun, Sandra Oh, J. K. Simmons, Gillian Jacobs, Seth Rogen, Walton Goggins, Lee Pace, Jeffrey Dean Morgan, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill, Matthew Rhys, Danai Gurira oraz Melise.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe