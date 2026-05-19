Zostaw wreszcie ten telefon w kieszeni! Oto słuchawki mobilne Hama Spirit Touch z ANC i ekranem dotykowym

Marka zaprezentowała douszne słuchawki Bluetooth, które mają trzy tryby tłumienia hałasu i tryb transparentny, redukcję szumów ENC oraz aż pięć trybów korektora dźwięku. Ale uwagę zwraca przede wszystkim kolorowy dotykowy wyświetlacz w etui ładującym, którym można sterować funkcjami muzycznymi, bez sięgania po smartfon. Słuchawki mogą grać przez 20 godzin bez przerwy. A cena? Poniżej 150 zł.

Zacznijmy od nowości, bo to pierwszy model dousznych słuchawek bezprzewodowych od niemieckiego producenta, w którym w etui ładującym z klapką umieszczono ekran dotykowy (stąd nazwa). Znajdują się na nim przyciski odtwórz/pauza, następny/poprzedni utwór i służące do regulacji głośności, ale również od wyzwalacza aparatu, ustawiania alarmu, znajdowania słuchawek czy latarki. Takie rozwiązanie uwalnia od konieczności każdorazowego sięgania po telefon, by sterować ustawieniami muzycznymi, ale bez często kłopotliwego i nieintuicyjnego stukania palcem w powierzchnię samych słuchawek.

Co więcej, wyświetlacz pokaże nam też: poziom naładowania lewej i prawej słuchawki oraz samego pokrowca ładującego, godzinę, wybrany tryb redukcji hałasu oraz korektora dźwięku, a także to, czy są one połączone przez Bluetooth w wersji 5.4 z urządzeniem docelowym (smartfonem, laptoptem, PC-tem lub tabletem).

Nacisk na dźwięk, ale i estetykę

Słuchawki w formie „pchełek” wraz z podłużnym etui zostały utrzymane w eleganckiej czarnej stylistyce. Średnia przetworników słuchawek wynosi 13 mm (!), a waga całego zestawu to 46 g.

Model Hama Spirit Touch może pochwalić się trzema trybami ANC (Active Noise Cancellation), czyli redukcji hałasu z otoczenia – Commuting, Indoor i Outdoor, w zależności od okoliczności. Producent pomyślał też o wbudowanym wielokierunkowym mikrofonie do prowadzenia rozmów telefonicznych i trybie transparentnym – tak, aby wyraźnie słychać głos naszego rozmówcy np. w pociągu czy autobusie. Na tym jednak nie koniec, bo słuchawki dysponują elektroniczną redukcją szumów (ENC), która odfiltrowuje przeszkadzające dźwięki z otoczenia bezpośrednio przy mikrofonie. W efekcie nasz głos dociera do rozmówcy krystalicznie czysty.

Następnym niewątpliwym atutem jest korektor z pięcioma różnymi efektami dźwiękowymi (np. normalny czy bass), które każdy może dostosować do swoich indywidualnych preferencji.

Jakie są możliwości Spirit Touch? Dzięki wspomnianemu etui, pozwalającemu na trzykrotne naładowanie słuchawek, maksymalny czas ich ciągłej pracy wynosi 20 godzin z wyłączoną funkcją ANC. Przy jej włączeniu ten wyniki spada jedynie odrobinę, bo do 16 godzin. Tyle samo wynosi maksymalny czas prowadzenia rozmów. Bez wsparcia etui słuchawki są w stanie odtwarzać dźwięk nieprzerwanie do pięciu godzin z wyłączonym ANC, a po aktywacji tej funkcji przez cztery godziny. Natomiast czas zasilania energią słuchawek od „zera” do stanu pełnej gotowości poprzez port USB-C w pokrowcu wynosi półtorej godziny.

Dopasowane do każdego

Dziś w słuchawkach mobilnych obsługa asystentów językowych Siri i Google staje się już standardem i nie inaczej jest w tym przypadku. W zasięgu użytkownika jest więc wydawania komend głosowych.

Warto podkreślić, że zajdziemy tu w komplecie silikonowe nasadki w dwóch rozmiarach, co ułatwia ich dopasowanie do większych lub mniejszych małżowin usznych.

Słuchawki douszne True Wireless Hama Spirit Touch. Dane techniczne:

Klasa Bluetooth: 2 (max. 40 m)

Wersja Bluetooth: 5.4

Średnica głośnika: 13 mm

Dynamika: 98 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -22 dB +/- 3 dB

Zakres fal: 2402-2480MHz

Zakres częstotliwości słuchawek: 20 Hz -20 kHz

Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz-10kHz

Impedancja słuchawek: 35 Ω

Impedancja mikrofonu: 300 Ω

Słuchawki Hama Spirit Touch znajdują się już w sprzedaży w katalogowej cenie…jedynie 149,90 zł.