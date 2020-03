Następne seriale Disney+ wstrzymane. Prace na planie Loki i Wandavision zablokowane przez koronawirusa

I następne produkcje zostają na pewien czas „odstawione”. Tym razem czas na Lokiego i WandaVision.

Seriale platformy Disney+ dołączają zatem do chociażby Falcon & Winter Soldier, których wstrzymanie ogłoszono kilka dni temu. Co najmniej dwa tygodnie ekipa będzie musiała zaczekać na wznowienie zdjęć.

O serialu WandaVision nie wiemy za wiele. Nadal nieznana jest fabuła, a także fakt w jaki sposób Vision powróci do życia. Pewne jest jedynie to, że produkcja będzie ściśle związana ze wspomnianym Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Zarówno zaangażowanie aktorki w produkcję o przygodach Doktora Strange’a, jak również sam tytuł oraz umiejscowienie akcji serialu w latach 50. XX wieku mogą wiele sugerować. Według nieoficjalnych informacji Wanda wykorzysta swoje moce do stworzenia alternatywnego świata, w którym Vision nie zginął. Wcześniejsze pogłoski odnosiły się również do powiązań serialu z popularnym komiksem Toma Kinga o postaci Visiona.

Loki opowiadać będzie o znanym każdemu sympatykowi MCU antybohaterze z innej linii czasowej – tej, w której nie przeszedł wewnętrznej przemiany prowadzącej aż do tragicznego końca w Infinity War.

