Dobra wiadomość dla fanów mutantów Marvela. Serial X-Men ’97 powróci z 4. sezonem

Niedługo po opublikowaniu oficjalnego zwiastuna 2. sezonu animowanego serialu, dowiedzieliśmy się, że ruszyły już prace nad 4. sezonem X-Men ’97.

Po długiej przerwie, w lipcu na Disney+ powraca X-Men ’97. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć oficjalny zwiastun 2. sezonu, który jeszcze bardziej podniósł oczekiwania fanów. Jak się okazuje, to jednak nie koniec dobrych wieści dla miłośników tej animacji. Właśnie dowiedzieliśmy się bowiem, że ruszłyy już prace nad jego 4. odsłoną.

Będzie 4. sezon serialu!

Krótko po premierze nowej zapowiedzi serialu, jego producent wykonawczy ujawnił ważną informację na temat przyszłości produkcji. Okazuje się, że przed jej bohaterami jeszcze wiele przygód, a fani nie będą już musieli czekać tak długo na kolejne sezony.

Tym producentem wykonawczym jest Larry Houston. Przekazał on dobrą wiadomość, że nie tylko potwierdzono już 4. sezon X-Men ’97, ale również, że kolejne sezony będą pojawiać się znacznie szybciej. Przerwa między 1., a 2. sezonem wyniesie około dwóch lat, jednak Houston potwierdził w rozmowie z Entertainment Weekly, że każdy następny sezon będzie miał już tylko roczny odstęp od poprzedniego.

Chcą, żeby wszyscy wiedzieli, że teraz między sezonami będzie tylko rok, a nie dwa i ćwierć roku. Rok do następnego sezonu i kolejny rok do następnego [po nim]. Wszystko idzie już zgodnie z harmonogramem. Jednym z powodów, dla których jesteśmy na czas, jest to, że przeanalizowaliśmy, przekazaliśmy uwagi i odpowiedzieliśmy nie tylko na wszystkie scenariusze 3. sezonu, ale również na wszystkie animatiki. Obecnie pracujemy już nad uwagami do scenariuszy 4. sezonu. Tak daleko posunęły się już prace nad rozwojem serialu.

‘X-MEN '97’ Season 4 is in development.



The plan is to release a new season every year.



(Source: https://t.co/q5ZJsg3Rh9) — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 27, 2026

O czym opowiada X-Men ’97?

Serial animowany został stworzony przez Beau DeMayo dla Disney+. Oparty jest na tytułowej drużynie superbohaterów z komiksów Marvela. Stanowi kontynuację i odrodzenie X-Men: The Animated Series (1992–1997), produkowanego przez Marvel Studios Animation. Rozwija historię X-Menów z wcześniejszej serii. DeMayo był głównym scenarzystą dwóch pierwszych sezonów, natomiast przy 3. sezonie zastąpił go Matthew Chauncey. Funkcję głównego reżysera nadzorującego pełni Jake Castorena.

W obsadzie głosowej nowego sezonu znaleźli się Ross Marquand jako Profesor X, Matthew Waterson jako Magneto, Ray Chase jako Cyclops, Jennifer Hale jako Jean Grey, Alison Sealy-Smith jako Storm, Cal Dodd jako Wolverine, Lenore Zann jako Rogue oraz George Buza jako Beast. Tym razem drużyna mutantów zostaje rozdzielona, a bohaterowie rozrzuceni po różnych epokach czasu, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90. XX wieku, pod nieobecność X-Menów, nasilają się działania podejrzanych przeciwników i rośnie nowa fala nietolerancji wobec mutantów.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe