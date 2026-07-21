Co skrywa Avengers: Doomsday? Najciekawsze teorie i detale ze zwiastuna!

Pierwszy zwiastun Avengers: Doomsday sugeruje, że Marvel Studios przygotowuje największy konflikt w historii MCU. Po latach budowania historii multiwersum bohaterowie nie zmierzą się już z jednym przeciwnikiem, ale z zagrożeniem, które może doprowadzić do końca całych rzeczywistości.

Najważniejszą postacią zwiastuna jest oczywiście Doctor Doom, który od pierwszych sekund zostaje przedstawiony jako wróg większy niż Thanos, Kang czy jakikolwiek wcześniejszy przeciwnik Avengers. Trailer zostawia jednak więcej pytań niż odpowiedzi – szczególnie dotyczących zderzenia światów, powrotu dawnych bohaterów oraz tajemniczej wojny między Avengers i X-Men. Oto najciekawsze szczegóły, które można wyciągnąć ze zwiastuna.

Wielkie zderzenie uniwersów

Już pierwsze sceny sugerują, że Doom nie jest klasycznym złoczyńcą, który chce jedynie zdobyć władzę. Jego słowa o konieczności podjęcia „niewyobrażalnej decyzji” wskazują na wydarzenia związane z kolizją multiwersów – katastrofalnym zderzaniem się różnych rzeczywistości. W komiksach Marvela kolizje te prowadzą do sytuacji, w której całe uniwersa zaczynają się niszczyć nawzajem. Avengers mogą więc stanąć przed wyborem, którego nie da się rozwiązać typową walką: uratować jeden świat kosztem drugiego albo znaleźć sposób na ocalenie wszystkich.

Jedna z najbardziej tajemniczych scen zwiastuna pokazuje Profesor X obserwującego zniszczenie kolejnej rzeczywistości. To może sugerować, że X-Men już wcześniej mierzyli się z katastrofą multiwersum i przegrali. Zniszczona posiadłość Xaviera widoczna w tle prawdopodobnie nie jest przypadkowym elementem scenografii. Może to odnosić się też do filmu X-Men: Przeszłość, która nadejdzie.

Doom czerpie z Mysterio?

Jedna z najciekawszych teorii po premierze zwiastuna Avengers: Doomsday dotyczy sceny, w której bohaterowie zbierają się przed wyprawą do posiadłości X-Men. Fani zauważyli, że w jednej z wersji ujęcia prawdopodobnie usunięto cyfrowo Doctora Dooma oraz Steve’a Rogersa. Jeżeli jest to celowy zabieg Marvel Studios, może oznaczać, że studio próbuje ukryć jeden z największych zwrotów akcji filmu. Według teorii scena przedstawia moment, w którym drużyna Avengers oraz pozostali bohaterowie przygotowują się do wspólnej misji w stronę posiadłości X-Men. Problem w tym, że Doctor Doom może nie być wtedy sojusznikiem, za którego wszyscy go uważają.

Why Were Doctor Doom & Steve Rogers Removed? They definitely removed Doctor Doom and Steve Rogers from this shot in the trailer. This is the moment where everyone assembles before heading to the X-Mansion. That’s where it’ll be revealed that Doctor Doom isn’t on their side. pic.twitter.com/zkPihD8MJz — Marvel Mania (@Sksj002) July 20, 2026

W komiksach Victor Von Doom wielokrotnie balansował między rolą przeciwnika i niechętnego sojusznika. Jego motywacje rzadko są jednoznaczne – często pomaga bohaterom, ale wyłącznie wtedy, gdy służy to jego własnym celom. Bohaterowie mogliby uznać, że potrzebują jego wiedzy i mocy, aby uratować multiwersum. Dopiero później mogłoby wyjść na jaw, że Doom nie chce ratować wszystkich rzeczywistości – chce stworzyć własny porządek.

Avengers kontra X-Men – dlaczego bohaterowie walczą ze sobą?

Największym szokiem zwiastuna jest fakt, że część bohaterów wydaje się stać po przeciwnych stronach konfliktu. W trailerze można zauważyć kilka pojedynków:

Shang-Chi kontra Gambit ,

kontra , Yelena Belova kontra Mystique ,

kontra , Pan Fantastyczny próbujący powstrzymać Sama Wilsona .

Na razie nie wiadomo, czy jest to prawdziwy konflikt, manipulacja Dooma, czy efekt różnic między alternatywnymi rzeczywistościami. Jedno jest pewne – Marvel wykorzystuje jeden z największych komiksowych konfliktów: Avengers kontra X-Men.

Thor zostaje liderem nowych Avengers

Po śmierci Tony’ego Starka i odejściu Steve’a Rogersa drużyna Avengers potrzebuje nowego przywódcy. Zwiastun sugeruje, że tę rolę przejmie Thor. To on ostrzega bohaterów przed Doomem i przedstawia go jako zagrożenie większe niż wszystko, z czym kiedykolwiek walczyli. No i jest narratorem zwiastuna. Po wydarzeniach z poprzednich filmów Thor wydaje się być jednym z niewielu bohaterów, którzy mają doświadczenie w walce z istotami niemal boskiego poziomu.

Loki wraca do gry

Zwiastun potwierdza, że historia Lokiego jeszcze się nie skończyła. Po finale drugiego sezonu serialu bohater został strażnikiem całego multiwersum, siedzącym na Tronowym Drzewie czasu. Tym razem widzimy go jednak poza tym miejscem i w stroju przypominającym wyposażenie TVA. Może to oznaczać, że Loki będzie jednym z najważniejszych graczy w walce przeciwko Doomowi – szczególnie że jako jedna z niewielu postaci rozumie prawdziwą skalę zagrożenia. Według teorii poniższy kadr pokazuje dom Steve’a Rogersa, w którym mieszka z Peggy Carter. Ten sam, który był podczas pierwszego zwiastuna.

Steve Rogers naprawdę powraca

Jedną z największych niespodzianek jest powrót Steve’a Rogersa. Zwiastun pokazuje jego spotkanie z Thorem, co jest wyjątkowo emocjonalnym momentem dla fanów MCU. Wszystko wskazuje również na to, że Steve nadal jest godny Mjolnira. Powrót Kapitana Ameryki z tarczą i młotem może być jednym z najważniejszych momentów filmu.

Kapitan Ameryka czy Kapitan Hydra?

Jednak czy to na pewno będzie prawdziwy Kap? Część widzów uważa, że długowłosy Steve widoczny w zwiastunie może nie być prawdziwym Kapitanem Ameryką, ale wariantem znanym z komiksów jako Kapitan Hydra. W tej wersji Steve Rogers został zmieniony przez Hydrę (możliwe, że z innej osi czasowej) i stał się jednym z największych plot twistów w historii Marvela. Teoria zakłada, że:

długowłosy Steve może być Kapitanem Hydrą,

Hydra może współpracować z Doomem,

Thor reaguje szokiem, ponieważ spodziewa się prawdziwego Steve’a,

prawdziwy Steve Rogers może powrócić dopiero później.

Na razie to tylko teoria, ale Marvel wielokrotnie udowadniał, że lubi wykorzystywać podobne zwroty akcji. Skąd taka teza, skoro Kap w zwiastunie podnosi Mjolnira? W komiksach z serii Secret Empire Kapitan Hydra również mógł podnieść młot Thora. Zauważmy też, że Chris Evans zapowiadał powrót w Avengers: Secret Wars, więc może istnieje szansa, że w tej części będzie zły, a w następnej dobry.

W zapowiedzi Rogers rzuca też hey, pal, które jest do niego zupełnie nie podobne, a prędzej powiedziałby to… Tony Stark. Zważywszy na fakt iż Robert Downey Jr. gra Dooma – czyżby był to wariant Starka, który staje się Doctor Doomem?

Co więcej – warto wspomnieć, że w tej odsłonie Rogers wygląda inaczej, aniżeli w zwiastunie prezentowanym przed Avatar: Ogień i popiół.

Doctor Doom jest potężniejszy niż wszyscy wcześniejsi przeciwnicy

Najczęściej komentowaną sceną zwiastuna jest moment, w którym Doom zatrzymuje Stormbreakera dwoma palcami. To prosty, ale bardzo skuteczny sposób pokazania skali jego mocy. Marvel nie musi nawet tłumaczyć, jak groźny jest Doom – wystarczy jedna scena, w której broń Thora przestaje być dla niego zagrożeniem.

Dodatkowo fani zauważyli, że jego zbroja posiada ochronne runy. Może to być nawiązanie do magii ochronnej używanej wcześniej przez Wandę Maximoff.

Doctor Doom has protective runes engraved on his armor, just as Wanda has protective runes in her magic.#ScarletWitch #AvengersDoomsday pic.twitter.com/sVEtddDeba — Scarlet Witch (@Alan11487581) July 20, 2026

Wakanda i Talokan znów staną przeciwko sobie

Mimo zawartego pokoju po wydarzeniach z Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zwiastun sugeruje ponowną eskalację konfliktu między Wakandą i Talokanem. Powody nie są jeszcze znane, ale Marvel może wykorzystać dawny konflikt jako jeden z elementów większej wojny multiwersum.

Hołd dla Power Rangers i Żółwi Ninja

Jeden kadr ze zwiastuna – gdzie główną rolę gra Fantastyczna Czwórka oraz przedstawiciele Wakandy – przypomina mocno kadr, w którym to Power Ranger oraz Żółwie Ninja podają sobie dłoń. Może to oczywiście być nadinterpretacja, ale podobieństwo jest zauważalne.

Premiera już w grudniu

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy Avengers: Wojny bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Scenariusz napisał Stephen McFeely, który również pracował przy największych hitach Marvel Studios. Film trafi do kin 18 grudnia i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych roku. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza zapowiedź to dopiero początek kampanii promocyjnej, a podczas San Diego Comic-Con Marvel może ujawnić kolejne materiały oraz nowe informacje dotyczące przyszłości Marvel Cienamtic Universe i filmu Avengers: Secret Wars.