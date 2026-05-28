Mutanci powracają! 2. sezon X-Men ’97 na oficjalnym zwiastunie

Marvel Studios oficjalnie udostępniło nowy zwiastun 2. sezonu animacji X-Men ’97 po tym jak niedawno wyciekł on do sieci.

Platforma Disney Plus w ostatnich latach przyzwyczaiła nas do wielu świetnych animacji ze świata Marvela. Wśród nich pierwsze skrzypce gra serial X-Men ’97, kontynuacja przeboju z lat 90., która okazała się być jeszcze większym hitem. Teraz, dowiedzieliśmy się kiedy zadebiutuje jej 2. sezon wraz z oficjalnym debiutem nowej zapowiedzi.

Nowy zwiastun oficjalnie w sieci

Wraz z udostępnionym właśnie zwiastunem 2. sezonu, poznaliśmy jego liczbę odcinków oraz datę premiery. Na szczęście, nie będziemy na niego długo czekać. Nowe epizody zadebiutują już 1 lipca na Disney+. W sumie będzie ich 9., ale nie poznaliśmy jeszcze ich harmonogramu i nie wiemy, czy co tydzień czeka nas nowy odcinek, czy Marvel zdecyduje się na inną formułę.

Jeśli chodzi o zwiastun, widzimy na nim pełną skalę zagrożenia, z jakim będzie musiała zmierzyć się tytułowa grupa mutantów. Mamy okazję zobaczyć przedsmak ich nadchodzącej konfrontacji z Apocalypse’em. Złoczyńca planuje zaatakować drużynę w momencie jej największej słabości, ale nie jest jedynym zagrożeniem pokazanym w materiale.

Pojawia się również Brood, a także Danger — żywe ucieleśnienie Danger Room, po raz pierwszy wprowadzone w serii Astonishing X-Men autorstwa Jossa Whedona i Johna Cassadaya. Nie zabrakło też licznych cameo: pojawiają się między innymi X-Factor, Colossus, Rama-Tut oraz Deadpool (w rzeczywistości przemieniony Morph). Możemy także zobaczyć X-Menów w strojach wiernych komiksom z początku lat 2000. W tym materiale bohaterowie noszą kostiumy identyczne z tymi z uznanej serii New X-Men autorstwa Granta Morrisona i Franka Quitely’ego.

O czym opowiada X-Men ’97?

Serial animowany został stworzony przez Beau DeMayo dla Disney+. Oparty jest na tytułowej drużynie superbohaterów z komiksów Marvela. Stanowi kontynuację i odrodzenie X-Men: The Animated Series (1992–1997), produkowanego przez Marvel Studios Animation. Rozwija historię X-Menów z wcześniejszej serii. DeMayo był głównym scenarzystą dwóch pierwszych sezonów, natomiast przy 3. sezonie zastąpił go Matthew Chauncey. Funkcję głównego reżysera nadzorującego pełni Jake Castorena.

W obsadzie głosowej nowego sezonu znaleźli się Ross Marquand jako Profesor X, Matthew Waterson jako Magneto, Ray Chase jako Cyclops, Jennifer Hale jako Jean Grey, Alison Sealy-Smith jako Storm, Cal Dodd jako Wolverine, Lenore Zann jako Rogue oraz George Buza jako Beast. Tym razem drużyna mutantów zostaje rozdzielona, a bohaterowie rozrzuceni po różnych epokach czasu, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90. XX wieku, pod nieobecność X-Menów, nasilają się działania podejrzanych przeciwników i rośnie nowa fala nietolerancji wobec mutantów.

Pierwszy plakat 2. sezonu serialu "X-MEN '97".



