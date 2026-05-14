A Minecraft Sequel z nową aktualizacją. Pierwsze zdjęcie z planu filmu

Właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie zza kulis przygotowywanej kontynuacji hitu, Minecraft: Film, zatytułowanej A Minecraft Sequel.

Jednym z nieoczekiwanych hitów 2025 roku był Minecraft: Film. Produkcja, wbrew wielu oczekiwaniom, zarobiła niemal miliard dolarów na całym świecie. Nikogo nie zdziwił fakt, że szybko zdecydowano się na realizację sequela, do którego zdjęcia już się rozpoczęły. Teraz, otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie zza jego kulis.

Za kulisami A Minecraft Sequel

W opublikowanym niedawno poście na Instagramie, nowa członkini obsady sequela, Kirsten Dunst, udostępniła zdjęcie z planu produkcji. Fotografia przedstawia dwa krzesła reżyserskie z zielonym płótnem, oznaczone imionami „Steve” i „Alex”. Ta druga postać będzie grana przez Dunst w nadchodzącym filmie.

Alex, podobnie jak Steve, jest jedną z domyślnych grywalnych postaci w Minecraft. Już w marcu potwierdzono, że Dunst dołączyła do obsady kontynuacji właśnie jako Alex. Reżyserią ponownie zajmie się Jared Hess, a scenariusz napisze Chris Galletta.

O czym opowiada Minecraft: Film?

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania! Czworo pechowców – Garrett „Śmieciarz” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami. Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał.

Minecraft: Film został wyreżyserowany przez Jareda Hessa. Autorami scenariusza są: Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James oraz Chris Galletta. W roli producentów filmu wystąpili: Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson oraz Vu Bui. Producentami wykonawczymi są: Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jon Spaihts.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe