Dobra wiadomość dla fanów gier. Film The Legend of Zelda z wcześniejszą datą premiery

Miłośnicy adaptacji gier firmy Nintendo otrzymali właśnie świetną wiadomość na temat jej największego projektu, filmu The Legend of Zelda, który zadebiutuje w kinach wcześniej niż pierwotnie ogłoszono.

W ostatnich latach Nintendo święci wielkie sukcesy w kinach. Rozpoczęły się one dzięki fantastycznemu wynikowi animacji Super Mario Bros Film. Dobra passa była kontynuowana w sequelu, zatytułowanym Super Mario Galaxy Film. W przyszłym roku czeka nas największe przedsięwzięcie firmy, która przeniesie na wielki ekran kolejny klasyk, który właśnie otrzymał wcześniejszą datę premiery.

The Legend of Zelda z nową datą premiery

Na kinową premierę przyjdzie nam poczekać jeszcze prawie rok, ale Nintendo postanowiło skrócić nasz okres oczekiwania. Firma zdecydowało się przesunąć datę premiery filmu. Teraz trafi do kin 30 kwietnia 2027 roku — tydzień wcześniej niż pierwotnie zapowiedziana data 7 maja 2027 r.

Shigeru Miyamoto, współtwórca serii i wieloletni kreatywny geniusz Nintendo, ogłosił zmianę daty za pośrednictwem mediów społecznościowych firmy.

Tu Miyamoto. Chciałbym poinformować, że światowa premiera kinowa aktorskiego filmu The Legend of Zelda została przesunięta z 7 maja na 30 kwietnia 2027 roku. Zespół ciężko pracuje, aby dostarczyć film wszystkim widzom tak szybko, jak to możliwe. Do premiery został mniej niż rok, więc dziękujemy za cierpliwość.

Co wiemy o filmie?

Nintendo oraz studio Sony Pictures wciąż nie ujawniły zbyt wielu szczegółów dotyczących filmu. Jak dotąd nie pokazano żadnego zwiastuna. Opublikowano jedynie kilka zdjęć przedstawiających głównych aktorów: Benjamina Evaan Ainswortha jako Linka oraz Bo Bragason jako księżniczkę Zeldę. Zdjęcia sugerują, że film będzie czerpał główną inspirację wizualną z najnowszych odsłon serii gier.

Reżyserem The Legend of Zelda jest Wes Ball, znany z pracy przy filmach Więzień labiryntu, czy Królestwo planety małp. Produkcja prawdopodobnie przeniesie na ekran mitologię serii gier, która rozwijana jest od 1987 roku w ponad 20 produkcjach wydanych na konsole Nintendo. Przedstawia księżniczkę Zeldę i Linka jako aspekty Triforce — charakterystycznego symbolu, motywu i głównego artefaktu całej serii.

Wiemy również, że Dichen Lachman wcieli się w filmie w Impę. Rola tej postaci znacząco różni się w zależności od gry. Zwykle jest ona jednak sojuszniczką Zeldy i Linka.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe