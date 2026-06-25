Avengers: Koniec gry wraca do kin z nowym tytułem! Do tego z dodatkowymi scenami i sekwencją po napisach

Disney przygotowuje kinową reedycję jednego z największych hitów w historii kina superbohaterskiego. Avengers: Koniec gry wróci na ekrany pod zmienionym tytułem Avengers: Koniec gry. Dogrywka (Avengers: Endgame Encore), oferując widzom dodatkowe sceny, specjalne wprowadzenie oraz nową sekwencję po napisach.

Avengers: Koniec gry od momentu premiery pozostaje jednym z najbardziej wpływowych filmów współczesnego kina i przez lata rywalizował o miano największego box office’owego sukcesu w historii. Teraz produkcja Marvel Studios ponownie trafi do kin w odświeżonej wersji, której celem jest nie tylko przypomnienie finału sagi, ale także przygotowanie gruntu pod kolejne wydarzenia w uniwersum.

Nowy tytuł i format reedycji

Reedycja została oficjalnie zatytułowana Avengers: Endgame Encore, a w Polsce funkcjonować będzie jako Avengers: Koniec gry. Dogrywka. Zmiana nazwy ma podkreślać, że nie jest to zwykły powrót filmu do dystrybucji, lecz rozszerzona edycja przygotowana specjalnie na potrzeby kin premium. Disney zapowiedział, że projekcje będą wzbogacone o nowe elementy, które nie były dostępne w oryginalnej wersji z 2019 roku. Pokazy mają rozpocząć się 25 września, również na rynkach międzynarodowych, w tym w Polsce.

Dodatkowe sceny i ekskluzywne materiały

W nowej wersji filmu widzowie zobaczą specjalne wprowadzenie, wcześniej niepublikowane materiały oraz rozszerzone fragmenty wybranych sekwencji. Największą nowością ma być jednak dodatkowa scena po napisach końcowych, przygotowana wyłącznie na potrzeby tej edycji. Co istotne, część nowych materiałów ma być dostępna wyłącznie w wybranych formatach premium, takich jak IMAX oraz systemy oznaczone jako Infinity Vision, które Disney promuje jako nową generację doświadczeń kinowych.

Reżyserzy Joe i Anthony Russo powracają do uniwersum Marvela, tym razem pracując nad Avengers: Doomsday. Według ujawnionych informacji część nowych scen w reedycji Końca gry ma bezpośrednio nawiązywać do wydarzeń z nadchodzącej produkcji. Joe Russo określił reedycję jako pomost narracyjny, który łączy zakończenie Końca gry z nowym etapem historii. W praktyce oznacza to, że widzowie otrzymają dodatkowe elementy fabularne, które mogą mieć znaczenie dla dalszego rozwoju uniwersum Marvela.

Projekt wpisuje się w szerszą strategię Disney, która zakłada wzmacnianie zainteresowania kinami premium oraz budowanie narracyjnych pomostów między kolejnymi fazami MCU. Dodatkowo powrót filmu do kin może wpłynąć na jego pozycję w historycznych rankingach box office, gdzie Koniec gry wciąż pozostaje jednym z dwóch najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Reedycja Koniec gry. Dogrywka ma więc pełnić podwójną funkcję: nostalgiczną dla widzów oraz strategiczną dla przyszłości całego uniwersum Marvela. Wiele wskazuje na to, że nie będzie to jedynie powrót klasyka, ale element większej układanki prowadzącej do kolejnego etapu historii Avengers.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Avengers: Koniec gry?

Po dramatycznych wydarzeniach z filmu Avengers: Wojna bez granic Iron Man samotnie dryfuje po kosmosie, połowa superbohaterów przestała istnieć, a Kapitan Ameryka próbuje pogodzić się z porażką. Świat już nigdy nie będzie taki sam, a ocaleni muszą nauczyć się żyć w nowych warunkach. Nie wszyscy jednak dają za wygraną. Gdy w bazie Avengers pojawia się Ant-Man, w głowach herosów rodzi się szalony plan zmiany obecnego stanu rzeczy. Czy jest możliwe odwrócenie „Efektu Thanosa” i przywrócenie do naszego świata tych, co odeszli? Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i pozostali zbierają się ponownie, żeby wyruszyć w pełną przygód podróż po najważniejszych momentach w historii Avengers.

Źródło: kinoinfo.pl, Kino Alert PL i ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe