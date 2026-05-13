Kolejne spojrzenie na film Władcy Wszechświata. Moss Man i Miecz Mocy na pierwszym planie

Premiera filmu Władcy Wszechświata zbliża się wielkimi krokami, a do sieci trafiły kolejne materiały zapowiadające to widowisko akcji.

Nadchodzące lato stoi kilkoma ekscytującymi blockbusterami. Wśród nich, starszych fanów interesuje zwłaszcza premiera filmu Władcy Wszechświata, opartego na kultowej animacji z lat 80. Właśnie pojawiło się nowe spojrzenie na nadchodzącą produkcję, przedstawiające kolejnego bohatera, a także zdradzające szczegóły na temat mocy głównego bohatera.

Co przedstawiają nowe materiały?

Najnowsze materiały zza kulis filmu ujawniają aktorską wersję Moss Mana, a także pokazują nam pełne akcji sceny z He-Manem władającym Mieczem Mocy. Do premiery pozostał już niecały miesiąc, a nowy klip wideo zdradza nam więcej szczegółów na temat Miecza Mocy He-Mana. Otrzymujemy w nim nowe wypowiedzi reżysera, Travisa Knighta oraz gwiazdy filmu, Nicholas Galitzine.

Największą atrakcją materiałów jest jednak pierwsze spojrzenie na Moss Mana. W postać tę wciela się kaskader Stephen Adentan (Gladiator II). Wygląda na to, że został on stworzony głównie przy użyciu praktycznych efektów specjalnych i prezentuje się jak żywcem wyjęty z kreskówki. Moss Man jest człowiekiem zbudowanym z mchu. Potrafi kamuflować się wśród roślinności i zielonych terenów, a także kontrolować całe życie roślinne. Mieszka w Wiecznie Zielonym Lesie, żyjąc w harmonii ze zwierzętami i naturą.

Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu chociażby z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję Masters of the Universe odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists, a także Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, Jon Xue Zhang jako Ram-Man, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, James Wilkinson jako Mekaneck oraz James Purefoy i Charlotte Riley jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe