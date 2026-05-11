Henry Cavill z mieczem na dworcu w Łodzi. Hollywood kręci w Polsce nową wersję kultowego hitu

Mikołaj Lipkowski, 12 maja 2026

Nagrania na peronie Łodzi Fabrycznej wywołały poruszenie wśród mieszkańców. W centrum wydarzeń znalazł się Henry Cavill, a wszystko ma związek z nową odsłoną legendarnego Nieśmiertelnego.

Łódź na kilka dni zamieniła się w prawdziwe filmowe centrum świata. W różnych częściach miasta pojawiły się ekipy produkcyjne, specjalistyczny sprzęt oraz zamknięte fragmenty ulic, a największe zainteresowanie wzbudziły zdjęcia realizowane na dworcu Łódź Fabryczna. To właśnie tam mieszkańcy zauważyli Henry’ego Cavilla, który z mieczem w dłoni brał udział w scenach do nowej wersji kultowego Nieśmiertelnego.

Henry Cavill w Łodzi!

Od początku maja mieszkańcy Łodzi mogą natknąć się na liczne utrudnienia związane z pracami filmowców. Zdjęcia realizowane są między innymi w okolicach archikatedry oraz na terenie nowoczesnego dworca Łódź Fabryczna. Jak przekazali przedstawiciele Łódź Film Commission, to właśnie tutaj powstają sceny do nowej interpretacji Nieśmiertelnego – filmu, który w latach 80. zdobył status światowego klasyka kina fantasy i akcji.

Największe emocje wywołało pojawienie się Henry’ego Cavilla. Według świadków aktor uczestniczył w dynamicznych scenach nagrywanych na jednym z peronów, trzymając w ręku charakterystyczny miecz. Brytyjski gwiazdor od dawna przygotowuje się do roli w nowym Nieśmiertelnym. Dla wielu fanów będzie to kolejna okazja, by zobaczyć go w widowiskowym, fantasy-akcyjnym wydaniu po sukcesie Wiedźmina.

Wszystko, co wiemy o projekcie

Reżyserem nowej wersji jest Chad Stahelski, znany z serii John Wick. Scenariusz napisał Michael Finch, a producentami są m.in. Scott Stuber i Nick Nesbitt, obok Neal H. Moritz, firmy 87Eleven Entertainment Stahelskiego, Josh Davis z Davis Panzer Productions oraz Louise Rosner. W filmie wystąpią także Russell Crowe oraz Karen Gillan, znana z MCU. Crowe wcieli się w Ramíreza, mentora Connora MacLeoda, granego przez Cavilla, natomiast Gillan ma zagrać Heather MacLeod. Bautista zaś wystąpi jako Kurgan, czyli przeciwnik nieśmiertelnego bohatera.

Niedawno ujawniono oficjalny opis fabuły nadchodzącego rebootu. Zgodnie z nim “wieki po swojej pierwszej śmierci na szkockim polu bitwy, nieśmiertelny wojownik Connor MacLeod żyje spokojnie we współczesnym świecie, nękany stratą i niekończącym się cyklem przemocy między jego podobnymi. Kiedy bezlitosny nieśmiertelny Kurgan ponownie się pojawia, wspierany przez tajną organizację pragnącą odkryć sekret wiecznego życia, Connor zostaje zmuszony do powrotu do Gry — starożytnej walki, w której może być tylko jeden”.

Źródło: fakt.pl i x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

