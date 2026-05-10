Klaun Art w krwawy Nowy Rok. Terrifier 4 odbędzie się w Sylwestra

Po Halloween i krwawych świętach Bożego Narodzenia przyszła pora na… Sylwestra. Damien Leone oficjalnie potwierdził, że Terrifier 4 będzie osadzony w okresie noworocznym, a finał historii Arta the Clowna ma być najbardziej szalonym i brutalnym rozdziałem całej serii.

Seria Terrifier przeszła drogę od niszowego, brutalnego horroru dla fanów gore do jednego z największych fenomenów współczesnego kina grozy. Klaun Art stał się pełnoprawną ikoną slasherów, a każda kolejna część przesuwała granice brutalności jeszcze dalej. Nic więc dziwnego, że informacje o Terrifier 4 od miesięcy rozpalają fanów horroru. Teraz Damien Leone ujawnił jeden z najważniejszych szczegółów dotyczących finału serii. Po Halloween i świątecznej masakrze przyszła pora na Sylwestra – i wygląda na to, że Art zamierza przywitać Nowy Rok w wyjątkowo krwawy sposób.

Art the Clown wraca na Sylwestra

Damien Leone oficjalnie ujawnił nowy szczegół dotyczący Terrifier 4, potwierdzając wielomiesięczne spekulacje fanów. Czwarta część kultowej już serii horrorów będzie rozgrywać się podczas obchodów Nowego Roku. Reżyser ogłosił to w mediach społecznościowych krótkim, ale bardzo wymownym wpisem:

Nie w kosmosie. Bez zajączka wielkanocnego. Art świętuje Nowy Rok!

Tym samym Klaun Art po Halloween z pierwszych części i świątecznej masakrze w Terrifier 3 przeniesie chaos prosto na sylwestrową noc.

Terrifier 4 ma być wielkim finałem serii

Leone od miesięcy zapowiada, że czwarta część będzie najambitniejszą odsłoną całej franczyzy. Według twórcy scenariusz ma oferować najbardziej epicką historię, najmocniejszy horror, najbardziej emocjonalny finał oraz satysfakcjonujące zakończenie całej sagi. Co najważniejsze dla fanów – już pierwsze 15 minut filmu ma ujawnić pełną historię i pochodzenie Arta. To jeden z największych sekretów całej serii, wokół którego od lat narastały teorie widzów.

Do swoich ról w slasherze mają powrócić David Howard Thornton jako Klaun Art, Lauren LaVera jako Sienna Shaw i Elliott Fulam (Jonathan Shaw). Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że w obsadzie pojawi się też supergwiazda WWE Rhea Ripley. Wrestlerka jest wielką fanką serii, a reżyser Damien Leone pozytywnie odpowiedział na wyrażone przez nią zainteresowanie występu w filmie. Data premiery czwartej części nie jest obecnie znana.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe