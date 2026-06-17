Nie żyje Daveigh Chase. Gwiazda The Ring i głos Lilo z Lilo & Stitch miała 35 lat

Nie żyje Daveigh Chase, aktorka znana z roli Samary Morgan w The Ring oraz użyczenia głosu Lilo w Lilo & Stitch. Miała 35 lat. Według doniesień medialnych przyczyną śmierci były komplikacje związane z zapaleniem opon mózgowych i infekcją krwi.

Daveigh Chase należała do grona najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych gwiazd początku XXI wieku. Choć dla wielu widzów pozostanie przede wszystkim głosem Lilo z kultowej animacji Disneya, fani horroru zapamiętali ją jako przerażającą Samarę Morgan z filmu The Ring. Informacja o jej śmierci obiegła media w środę, wywołując falę wspomnień i pożegnań ze strony fanów na całym świecie. Aktorka miała zaledwie 35 lat.

Według doniesień, gwiazda The Ring zmarła z powodu komplikacji zdrowotnych

Jak przekazał mediom partner aktorki, Roy Hernandez, Chase zmarła we wtorek w wyniku zapalenia opon mózgowych oraz infekcji krwi, które doprowadziły do sepsy i niewydolności organizmu. Wcześniej miała zostać hospitalizowana w Los Angeles z powodu niedożywienia. Informacje te zostały podane przez kilka amerykańskich mediów, w tym TMZ.

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Od Lilo po Samarę – kariera, którą pamięta całe pokolenie

Przełom w karierze Daveigh Chase nastąpił w 2002 roku. To właśnie wtedy użyczyła głosu Lilo w animacji Lilo & Stitch, stając się częścią jednej z najbardziej uwielbianych produkcji Disneya.

W tym samym roku wcieliła się również w Samarę Morgan w horrorze The Ring. Jej kreacja przyniosła jej nagrodę MTV Movie Award dla najlepszego ekranowego złoczyńcy i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej ikonicznych postaci współczesnego kina grozy.

Aktorka użyczyła także głosu Chihiro w anglojęzycznej wersji Spirited Away oraz wystąpiła w takich produkcjach jak Donnie Darko, Sabrina, nastoletnia czarownica czy serialu HBO Big Love.

Źródło: tmz.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe