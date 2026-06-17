Krytycy ocenili najnowszą odsłonę Toy Story! Zabawki wciąż mają to coś!  

W sieci pojawiły się pierwsze opinie krytyków o Toy Story 5. Pomimo upływu lat seria wciąż trzyma wysoki poziom.

Toy Story 5 właśnie dzisiaj trafiło do kin na całym świecie. Wydawać by się mogło, że piąta część kultowej serii nie jest już nikomu potrzebna. Ilość fanów czekających na film udowodniła jednak, że franczyza wcale się nie przejadła i uwielbiane zabawki wciąż są potrzebne. Pojawia się jednak pytanie, czy Pixar w tym wypadku także sonie poradził?

Krytycy zachwyceni Toy Story 5

Na portalu Rotten Tomatoes pojawiły się właśnie pierwsze opinie krytyków o najnowszej odsłonie Toy Story. Film otrzymał łącznie 93% pozytywnych recenzji przy 119 wpisach. Krytycy w głównej mierze zwracali uwagę, że już na pierwszy rzut oka widać, że w film włożono ogrom serca. Docenili także oryginalny pomysł na fabułę filmu. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Toy Story 5, który wprost mierzy się z erą cyfrową, to prawdziwa perełka, podtrzymująca najdłużej trwającą serię studia Pixar. Jest tak dobry, jak zawsze, i tak dobry, jak to tylko możliwe – to prawdziwa lekcja tego, jak ważne jest włożenie w opowieść prawdziwego serca. Toy Story 5 to imponująco udana kontynuacja, jedna z najlepszych w całej serii na tym etapie. Choć film uzasadnia swoje istnienie sprytną fabułą osnioną wokół technologii, to właśnie emocjonalny wydźwięk – podobnie jak w przypadku najlepszych filmów Pixara – robi największe wrażenie. Najdłużej trwająca seria studia PIXAR wciąż nie zawodzi – ta piąta część… podkreśla znaczenie wyobraźni w rozwoju dzieci w porównaniu z wykorzystaniem technologii, jednocześnie doceniając zalety tej drugiej. Disney i Pixar znów to zrobili! TOY STORY” 5 to prawdziwe arcydzieło, które podkreśla znaczenie prawdziwej przyjaźni — oraz siłę kreatywnej zabawy. Ta niezwykle pomysłowa opowieść zawiera tak wiele błyskotliwych, zabawnych i wzruszających momentów, że widzowi nie sposób uchwycić ich wszystkich. Dlatego konieczne jest obejrzenie jej co najmniej po raz drugi.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

W najnowszej części serii zabawki tym razem będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami współczesnej technologii, która coraz bardziej pochłania uwagę najmłodszych. Nowa zabawka Bonnie, tablet Lilypad, będzie chciał za wszelką cenę pozbyć się bandy Chudego.

W Toy Story 5 usłyszymy stare głosy, jak i wiele nowych. W trakcie D23 w 2024 roku potwierdzono powrót dwóch kluczowych aktorów, Toma Hanksa i Tima Allena, którzy przez lata wcielali się w Buzza Astrala i Chudego. Jeśli chodzi natomiast o nowych członków obsady, to parę miesięcy temu ujawniono, że w zabawkę Smarty Pants wcieli się komik Conan O’Brien, a w tablet Lilypad Greta Lee. W Toy Story 5 ujrzymy jeszcze dwie nowe postacie, Atlasa i Snappy’ego, którym głosu użyczą kolejno Craig Robinson oraz Shelby Rabara.

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Źródło: rottentomatoes.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne