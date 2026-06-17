Spider-Man: Całkiem nowy dzień z kolejnym zwiastunem. Wraca wściekły Hulk i pokazano więcej mocy głównego antagonisty

W sieci zadebiutował drugi zwiastun superprodukcji MCU – Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Do premiery filmu z Tomem Hollandem, Zendayą i Sadie Sink pozostało niewiele ponad miesiąc czasu.

Drugi zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień zapowiada kolejne duże widowisko Marvel Studios. Zapowiedź jest pełna spektakularnych scen akcji, efektów specjalnych i komputerowych, komediowych akcentów oraz gościnnych obecności postaci z różnych superprodukcji MCU. Materiał zaprezentował również sporo nowych nowych scen i wątków, które zobaczymy w czwartym solowym filmie o Peterze Parkerze.

Co pokazano w nowej zapowiedzi?

Wideo zaczyna się jednak o przypomnienia, że Człowiek Pająk w nowym filmie będzie zmagał się z tajemniczą fizyczną przemianą, a pomocy w sprawie mutacji będzie szukał u Bruce’a Bannera. Następnie przybliżona zostaje charakterystyka nowego zagrożenia, które pojawia się w Nowym Jorku – potężnej postaci, której nie da się kontrolować oraz nikt jej nie widzi. Na obecną chwilę nie zdecydowano się ujawnić twarzy aktora/aktorki wcielających się w postać w kapturze, gdyż twarz zdecydowano się cyfrowo ocenzurować, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że będzie to bohaterka odgrywana przez Sadie Sink, czyli według nieoficjalnych doniesień – Jean Grey. W dalszej kolejności widzimy opancerzony pojazd unoszący się w powietrze, eksplosję oraz falę uderzeniową rozchodzącą się po Nowym Jorku, która okazuje się przejmować kontrolę nad mieszkańcami, ale Punisher czy Spider-Man wydają się być na nią odporni, a Peter Parker ma posiadać moc wyczucia nowego wroga. Ujawniono również scenę, w której nowy wróg „opętując” kolejne osoby grozi Spider-Manowi, że „może pójdzie sprawdzić, co słychać u MJ” i ujawnia, że wie o „potworze w nim”. Pod koniec zwiastun ujawnia, że inhibitor mutacji Bannera zostaje zniszczony, a nowy przeciwnik Spider-Mana przejmuje kontrolę również na Hulkiem. Następnie Parker, aby ratować MJ postanawia zwrócić się o pomoc do Punishera i umieszcza ją w jego kryjówce. Zapowiedź kończą efektowna walka z wojownikami The Hand, monolog Parkera nad grobem cioci May, Hulk wyskakujący z wieżowca za Spider-Manem oraz komediowa potyczka Człowieka Pająka ze strażnikami więzienia.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień – drugi zwiastun filmu MCU

O czym będzie film? Oficjalny opis fabuły

Spider-Man: Całkiem nowy dzień (oryg. Spider-Man: Brand New Day) otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie – od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył – złoczyńcy, którego nie da się zobaczyć.

Gwiazdami Spider-Man: Całkiem nowy dzień są Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo i Liza Colón‑Zayas.

Polska premiera zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku. Bilety na film trafiły już do przedsprzedaży.

Znajomi i rodzina zapomnieli o Peterze Parkerze, ale fani pajęczaka pamiętają i wyczekiwali tego dnia! 😍 Do sprzedaży właśnie trafiły bilety na film SPIDER-MAN: CAŁKIEM NOWY DZIEŃ, w tym na sense przedpremierowe od 29 lipca 👀 🎟: https://t.co/gHRrXsMJaB pic.twitter.com/KOvLaYoKHB — Cinema City Poland (@CinemaCityPL) June 17, 2026

ilustracja: materiały prasowe