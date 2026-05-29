Nowe początki w filmie Drugie życie przedpremierowo w Kinie na Obcasach w czerwcu

Już 2 czerwca w wybranych Multikinach w Polsce kinomanki i kinomani będą mogli wspólnie spędzić wyjątkowy wieczór podczas kolejnej odsłony cyklu Kino na Obcasach. Tym razem na wielkim ekranie przedpremierowo pojawi się poruszający i pełen ciepła film „Drugie życie” z urokliwym i pełnym kolorów Marokiem w tle. Produkcja opowiada o nowych początkach, przyjaźni, ale też udowadnia, że miłość potrafi zaskoczyć w każdym wieku.

Czerwcowe Kino na Obcasach to propozycja dla wszystkich, którzy cenią emocjonalne kino z piękną historią i wyrazistymi bohaterkami. „Drugie życie” to nagrodzony przez publiczność festiwalu w Wenecji film, który zachwycił widzów swoją autentycznością, subtelnym humorem i niezwykłą atmosferą. W roli głównej występuje Carmen Maura – legenda hiszpańskiego kina i ikona filmów Pedro Almodóvara.

Bohaterką filmu jest María Ángeles, która od czterdziestu lat mieszka w słonecznym apartamencie w marokańskim Tangerze. Kiedy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego ukochanego miejsca, jej uporządkowany świat nagle się zmienia. To, co początkowo wydaje się końcem pewnego etapu, szybko okazuje się szansą na nowy początek. W życiu bohaterki pojawiają się nowi przyjaciele, nieoczekiwane emocje i miłość, która udowadnia, że nigdy nie jest na nią za późno.

Jak co miesiąc, Kino na Obcasach to nie tylko filmowe emocje, ale także wyjątkowa atmosfera i dodatkowe atrakcje przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia. Na uczestników czekają konkursy, prezenty oraz niespodzianki, które są nieodłącznym elementem tych szczególnych seansów. W tym miesiącu partnerami wieczoru są marki: L’Oréal, Ziaja, Sylveco, Depil Concept, beBIO Cosmetics, Perfect Look Clinic, Geek&Gorgeous, Ania Kruk, Eveline, Legimi, SaladStory, AA Sensitive Beauty Products , Groove Mocktails, Dafi, Drogeria Natura, Wydawnictwo Albatros, ERSTEBANK.

Patroni medialni: polki.pl i Radio Kolor.

Seanse odbędą się w wybranych kinach sieci: Elbląg, Gdańsk, Głogów, Katowice, Kłodzko, Koszalin, Kraków, Leszno, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Rzeszów, Rumia, Słupsk, Szczecin, Świdnica, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa G City Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż oraz Zabrze. Bilety na czerwcowe Kino na Obcasach można kupić w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.