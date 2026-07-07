Wakacje w Multikinie. Wielkie premiery, rodzinne hity i filmowe wydarzenia dla każdego już w lipcu

Lato nadeszło, a wraz z nim w kinach pojawią się jedne z najbardziej wyczekiwanych filmowych obrazów tego roku. W lipcu na ekranach kin sieci Multikino będzie można zobaczyć zarówno spektakularne widowiska, rodzinne animacje, jak i mocne horrory oraz kino autorskie. W repertuarze nie zabraknie również długo wyczekiwanej „Odysei” Christophera Nolana oraz nowej odsłony przygód Spider-Mana.

Już od 1 lipca na wielkim ekranie można oglądać zwariowaną animację „Minionki i straszydła”. Żółci bohaterowie powracają w historii pełnej humoru, absurdalnych zwrotów akcji i widowiskowych przygód. Tym razem Minionki podbijają Hollywood, uwalniają straszydła i próbują uratować świat przed chaosem, który same wywołały. To propozycja dla całych rodzin oraz wszystkich fanów kultowej serii. Natomiast od piątku 3 lipca w kinach można obejrzeć „Zaproszenie” w reżyserii Olivii Wilde. W tej inteligentnej, pełnej napięcia historii z Penélope Cruz, Edwardem Nortonem, Sethem Rogenem i samą reżyserką w obsadzie, niewinne spotkanie sąsiadów przeradza się w psychologiczną grę pełną sekretów, pożądania i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

10 lipca na ekrany trafi aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya „Vaiana”. To widowiskowa opowieść o odwadze, rodzinie i odkrywaniu własnej drogi, gdzie w roli legendarnego Maui zobaczymy Dwayne’a Johnsona. Tego samego dnia do kin wejdzie również horror „Martwe zło: Ogień”, kolejna odsłona kultowej serii grozy. Film opowiada historię rodzinnego spotkania, które szybko zamienia się w koszmar, gdy dawne przysięgi okażą się silniejsze niż śmierć.

Jedną z największych premier tego lata będzie „Odyseja” Christophera Nolana, która zadebiutuje 17 lipca. Laureat Oscara przenosi na ekran jedno z najważniejszych dzieł światowej literatury. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Matt Damon, Zendaya, Tom Holland oraz Anne Hathaway. Monumentalne widowisko zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych całego roku.

Natomiast 24 lipca najmłodsi widzowie będą mogli wybrać się na pełną humoru animację „Ekipa zwierzaków”, opowiadającą o króliku Waldim, który po niefortunnym wypadku zaczyna wierzyć, że jest legendarnym pogromcą smoków. To ciepła i pełna przygód historia o przyjaźni, odwadze i sile wyobraźni. Tego samego dnia premierę będzie miał najnowszy film Nicolasa Windinga Refna „Jej piekło”. Reżyser znany z niepowtarzalnego stylu zabiera widzów do futurystycznego świata spowitego tajemniczą mgłą, gdzie horror, thriller i kino science fiction tworzą hipnotyzującą całość.

Na zakończenie miesiąca, 31 lipca, na ekrany trafi jedna z najbardziej wyczekiwanych premier wakacji – „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”. Peter Parker rozpoczyna nowy etap swojego życia, jednak kolejne zagrożenie wystawi na próbę nie tylko jego siłę, ale również tożsamość. Powrót Toma Hollanda jako Spider-Mana zapowiada widowisko pełne spektakularnej akcji i emocji.

Tego dnia w większości kin sieci Multikino będzie można również zobaczyć familijny film „Góra mocy”. To wzruszająca opowieść o trójce młodych bohaterów, którzy wyruszają na niezwykłą wyprawę na nowozelandzki szczyt Taranaki, wierząc, że góra posiada niezwykłą moc zmieniania ludzkiego życia.

Lipcowy repertuar Multikina to propozycje dla widzów w każdym wieku – od rodzinnych animacji i widowiskowych blockbusterów, aż po produkcje dla miłośników mocnych emocji. Szczegółowy repertuar oraz bilety dostępne są w kasach kin, na stronie www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.