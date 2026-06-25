Nowe wieści na temat spin-offu Shreka o Ośle! Wiemy kiedy zadebiutuje i o czym będzie!

Po powrocie serii Shrek przyjdzie czas na jego najbardziej wygadanego kompana. DreamWorks ogłosiło powstanie Donkey (Osioł) – pełnometrażowego spin-offu poświęconego Osłowi. Film trafi do kin w 2028 roku, a w oryginalnej roli głównej ponownie usłyszymy Eddiego Murphy’ego.

Uniwersum Shreka nie zwalnia tempa. Choć fani czekają jeszcze na premierę Shrek 5, DreamWorks już teraz ujawniło plany dotyczące kolejnego filmu osadzonego w świecie Zasiedmiogórogrodu. Tym razem w centrum wydarzeń znajdzie się Osioł – jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych bohaterów całej serii.

Osioł wychodzi z cienia

Film zatytułowany Donkey zadebiutuje w kinach 30 czerwca 2028 roku – rok po filmie Shrek 5. Produkcja ma skupić się na historii pochodzenia bohatera i odpowiedzieć na pytanie, kim był Osioł, zanim poznał Shreka i wyruszył z nim na wspólne przygody. W tytułowej roli ponownie usłyszymy (w oryginalnej wersji językowej) Eddiego Murphy’ego, który od pierwszej części serii nieodłącznie kojarzony jest z postacią gadatliwego kompana zielonego ogra.

Kto stoi za nowym filmem?

Za reżyserię odpowiada Charlie Bean, twórca LEGO Batman: Film i aktorskiej wersji Zakochanego kundla. Producentką została Rebecca Huntley, która wcześniej pracowała przy Kung Fu Panda 4 i Pan Wilk i spółka. Funkcję współreżysera obejmie Matt Flynn, mający na koncie pracę przy takich animacjach jak Dziki robot, Kot w butach: Ostatnie życzenie czy Pan Wilk i spółka 2. Na ten moment nie ujawniono szczegółów fabuły poza informacją, że będzie to historia pokazująca początki Osła.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiadomo o Shrek 5?

W lipcu 2024 firma DreamWorks Animation ogłosiła oficjalnie, że powstanie Shrek 5. Na stanowisku reżysera ma zasiąść Walt Dohrn (Trolle 3), a scenariusz przygotuje Michael McCullers. Szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji nie zostały na obecną chwilę oficjalnie przedstawione.

Wiadomo natomiast, że w nowej części do swoich ról powróci oryginalna obsada animacji – Cameron Diaz (Fiona), Mike Myers (Shrek) i Eddie Murphy (Osioł). W filmie pojawi się też postać nastoletniej córki Shreka i Fiony, w którą wcieli się Zendaya. Informacje o polskiej obsadzie dubbingu nie zostały jeszcze ujawnione, a największą zagadką jest kwestia zastąpienia zmarłego Jerzego Stuhra w roli Osła. Nieoficjalnie rolę przejąć ma Maciej Stuhr , prywatnie syn Jerzego, który zaproponował upodobnienie swojego głosu za pomocą sztucznej inteligencji .

Wielce wyczekiwana animacja zdążyła już wzbudzić spore kontrowersje i niezadowolenie wśród fanów po publikacji trzydziestosekundowej zajawki, w której ogłoszono obsadę Shreka 5. Fani krytykowali nowy styl i estetykę animacji, odświeżony wygląd postaci oraz niskiej jakości humor rodem z Tik Toka.

Premierę piątej części zaplanowano na 30 czerwca 2027 roku.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: fot. kadr z filmu Shrek Forever