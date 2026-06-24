Siostry Owens wracają. Totalna magia 2 z oficjalnym zwiastunem. Rodzina, klątwa i walka o miłość

Warner Bros. zaprezentowało nowy zwiastun filmu Totalna magia 2, który znacznie lepiej pokazuje fabułę wyczekiwanej kontynuacji kultowej produkcji z 1998 roku. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie wcielają się w siostry Owens, które tym razem spróbują raz na zawsze zakończyć rodzinną klątwę.

Po pierwszych zapowiedziach skupionych głównie na nostalgii i powrocie bohaterek, nowy zwiastun filmu Totalna magia 2 ujawnia znacznie więcej szczegółów dotyczących historii. Kontynuacja kultowego filmu ponownie zabierze widzów do świata rodziny Owens, której kobiety od pokoleń zmagają się z tragiczną klątwą. Każdy mężczyzna pokochany przez kobietę z tego rodu jest skazany na śmierć. Tym razem jednak bohaterki postanowią spróbować przerwać ten cykl raz na zawsze.

Klątwa powraca w kolejnym pokoleniu. Totalna magia 2 z oficjalnym zwiastunem

Centralną rolę w nowej historii odegrają córki Sally Owens. W filmie Kylie i Antonię zagrają Joey King oraz Maisie Williams. Młode bohaterki początkowo nie wierzą w rodzinną legendę, jednak szybko przekonują się, że klątwa nadal jest realnym zagrożeniem. To właśnie Kylie podejmie decyzję o odnalezieniu sposobu na jej złamanie. Problem w tym, że próba ingerencji w pradawną magię może mieć niebezpieczne konsekwencje. Według ostrzeżeń ciotek granych przez Stockard Channing i Dianne Wiest dziewczyna może wkroczyć na bardzo mroczną ścieżkę.

Aby uratować rodzinę, Sally i Gillian wyruszają w podróż do Anglii. Tam spotkają tajemniczego eksperta od magii, którego zagra Lee Pace. Zwiastun sugeruje, że jego postać odegra kluczową rolę w odkrywaniu sekretów klątwy, ale może również namieszać w życiu uczuciowym Sally. Między bohaterami wyraźnie pojawia się chemia, co sugeruje, że wątek romantyczny ponownie będzie ważnym elementem historii. Film trafi do nas 11 września.

Powrót kultowego filmu po niemal trzech dekadach

Totalna magia z 1998 roku nie była wielkim hitem w momencie premiery, ale z czasem zyskała status filmu kultowego i doczekała się ogromnego grona wiernych fanów. Powrót Sandry Bullock i Nicole Kidman był jednym z najbardziej wyczekiwanych ogłoszeń ostatnich lat. Nowy zwiastun pokazuje, że twórcy nie zamierzają jedynie odgrywać nostalgicznych nut, lecz rozwijają historię rodziny Owens, stawiając na nowe pokolenie bohaterek i próbę ostatecznego rozprawienia się z klątwą, która ciąży nad rodziną od pokoleń.

Więcej o filmach na Movies Room:

Wszystko co do tej pory wiemy o filmie

Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie wcielą się w role sióstr Owens w sequelu Totalnej magii. Reżyserią zajmie się Susanne Bier, znana z produkcji takich jak Nie otwieraj oczu czy Od nowa. Za scenariusz odpowiada Akiva Goldsman, współautor pierwszej części Totalnej magii oraz zdobywca Oscara za Piękny umysł. Bullock i Kidman nie tylko powrócą na ekran jako główne bohaterki, ale również wezmą udział w produkcji filmu jako producentki, obok Denise Di Novi, która współtworzyła pierwszą odsłonę serii.

Druga część Totalnej magii będzie oparta na czwartej książce autorstwa Alice Hoffman, The Book of Magic. Fabuła ponownie skupi się na rodzinie Owens, która podejmuje próbę zerwania klątwy ciążącej na ich rodzie od pokoleń. Sally (Bullock), Gillian (Kidman) oraz inne członkinie rodziny zrobią wszystko, by ocalić ukochaną ciotkę Jet przed nadchodzącą śmiercią i raz na zawsze uwolnić się od fatum.

Oprócz Kidman i Bullock na ekranie zobaczymy także Joey King, która wcieli się w jedną z córek Sally (Bullock), Solly McLeod, Xolo Mariduena, Lee Pace i Maisie Williams. W ciotki Jet i Fran ponownie wcielą się z koeli Dianne West i Stockard Channing.

Film trafi do nas 11 września.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe