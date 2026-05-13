Wildwood na pierwszym zwiastunie. O czym opowie animacja Travisa Knighta?

Właśnie zadebiutował pierwszy oficjalny zwiastun wyczekiwanego filmu animowanego studia LAIKA w reżyserii Travisa Knighta, pt. Wildwood.

Animacje poklatkowe, to jedne z najbardziej charakterystycznych produkcji, które w dużej mierze nie zawodzą widzów. Od Miasteczka Halloween, przez Wyspę psów, aż po Pinokio Guillermo del Toro, gatunek ten na przestrzeni lat zaoferował nam wiele fantastycznych tytułów. Kolejnym z nich może być Wildwood, które doczekało się oficjalnego zwiastuna.

Co zdradza nam zwiastun Wildwood?

Reżyser Travis Knight oraz scenarzysta Chris Butler połączą w tym roku siły nie tylko przy filmie Władcy Wszechświata. Właśnie zadebiutował pierwszy zwiastun ich wspólnej animacji poklatkowej, która powstała we współpracy ze studiem LAIKA. Dowiedzieliśmy się również, że Wildwood trafi do kin jesienią, 23 października 2026 roku.

Zapowiedź rozpoczyna się słowami rodziców: „Prędzej czy później będzie musiał wyjść na zewnątrz”, którym towarzyszą sceny pokazujące kochającą rodzinę nastoletniej Prue i jej niemowlęcego brata, Maca. Następnie akcja przenosi się do malowniczego miasta, gdzie rodzeństwo ignoruje zakazy rodziców. Kolejne sceny przeplatają radosne chwile Prue i Maca z mroczniejszymi, bardziej melancholijnymi momentami. Ostatecznie stado kruków otacza i porywa szkraba. Siostra desperacko próbuje go uratować, lecz zawodzi.

„W tym roku, poza ich domem, istnieje świat magii, gdzie jedna decyzja może zmienić wszystko” — głosi napis pojawiający się w zwiastunie podczas ujęć antropomorficznych stworzeń i rozległego, tajemniczego świata fantasy odkrywanego przez Prue w trakcie poszukiwań brata. Na koniec słyszymy jeszcze słowa bohaterki: „Nie chcę być częścią ich bajki. Ja po prostu chcę odzyskać mojego brata”.

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Film opowiada historię upartej nastolatki Prue McKeel (Elizabeth Lee), która rozpoczyna desperacką misję ratunkową swojego młodszego brata. Wyprawa prowadzi ją do Niedostępnej Dziczy — zaczarowanego lasu ukrytego tuż za Portland w stanie Oregon. Towarzyszy jej pechowy, ale lojalny kolega z klasy, Curtis Mehlberg (Jacob Tremblay). Razem przemierzają świat pełen gadających zwierząt, bandytów oraz potężnych postaci kierowanych żalem i ambicją.

Wildwood może pochwalić się imponującą obsadą głosową. Oprócz Elizabeth Lee jako Prue i Jacoba Tremblaya jako Curtisa, w filmie występują także nominowani do Oscara Carey Mulligan i Richard E. Grant, a także Awkwafina, Charlie Day, laureatka Emmy Angela Bassett oraz zdobywca Oscara Mahershala Ali i wielu innych. Animacja trafi do kin 23 października 2026 roku.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe