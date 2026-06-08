Yorgos Lanthimos chwilowo porzuca reżyserię. Postanowił skupić się na czymś innym  

Yorgos Lanthimos robi sobie przerwę od reżyserii. Obecnie postanowił zająć się fotografią.

Yorgos Lanthimos w ostatnich latach był naprawdę płodnym reżyserem, co roku w kinach mogliśmy oglądać jakiś jego film. Ostatnie dzieło Lanthimosa na wielkim ekranie pojawiło się w listopadzie zeszłego roku. Bugonia została bardzo dobrze przyjęta przez widzów i krytyków oraz doczekała się czterech nominacji do Oscara. Grek po Bugoni w planach miał stworzenie dwóch filmów: ekranizacji książek Fatale Jean-Patricka Manchette oraz Mój rok relaksu i odpoczynku Ottessy Moshfegh. Wszystko wskazuje jednak na to, że minie trochę czasu aż te projekty powstaną.

Lanthimos robi sobie przerwę

W najnowszym wywiadzie dla portalu Financial Times Yorgos Lanthimos promował swoją nową wystawę fotograficzną. W rozmowie porównywał swoje doświadczenia związane z reżyserią oraz fotografią.

Możesz po prostu chodzić z aparatem. To samotnicza aktywność, poniekąd medytacyjna. Nie musisz mieć pomysłu, nie musisz mieć celu. Nie musisz szukać finansowania.

Lanthimos zdradził również, że chwilowo planuje zrobić sobie przerwę od reżyserii i skupić się na fotografii. Nie ma jednak pewności, czy powróci do tworzenia filmów.

Czy nakręcę więcej filmów? Nie wiem, zobaczymy. Muszę odzyskać radość robienia filmów. Chcę, żeby to przyszło naturalnie, zamiast się zmuszać.

Pierwsza na świecie wystawa fotografii Yorgosa Lanthimosa wystartowała w kwietniu ubiegłego roku w centrum Los Angeles galerii sztuki MACK and Webber. Druga z kolei, a pierwsza w Europie zadebiutowała w czerwcu zeszłego roku w Łodzi podczas Fotofestiwalu. Wystawa ta skupiała się na kadrach z planów filmowych Biednych istot oraz Rodzajów życzliwości.

O czym opowiadał ostatni film Yorgosa Lanthimosa?

Bugonia opowiada o dwóch młodych mężczyznach zafascynowanych teoriami spiskowymi, którzy porywają wpływową prezeskę wielkiej firmy biotechnologicznej, ponieważ są przekonani, że w rzeczywistości jest kosmitką planującą zagładę Ziemi. Przetrzymywana kobieta próbuje przekonać swoich oprawców, że są w błędzie, jednak wraz z rozwojem wydarzeń granica między paranoją, rzeczywistością i fantastyczną teorią spiskową zaczyna się zacierać.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne