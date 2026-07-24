QUIZ: Jak dobrze znasz film Podziemny krąg?

Gotowy na quiz? Zaloguj się, aby zapisać swój wynik, zdobywać punkty i walczyć o nagrody w Lidze Znawców Kina lub rozpocznij quiz by sprawdzić swoją wiedzę o kinie. Zaloguj się lub Rozpocznij

Pierwsza zasada tego quizu? Rozwiąż go do końca! Jeśli Podziemny krąg należy do Twoich ulubionych filmów, to czas sprawdzić, jak dobrze pamiętasz historię Narratora, Tylera Durdena i wydarzenia, które na zawsze zmieniły oblicze współczesnego kina.

Przygotowaliśmy pytania dotyczące fabuły, bohaterów, cytatów oraz najważniejszych scen z tego kultowego dzieła. Niektóre odpowiedzi będą oczywiste, inne mogą zaskoczyć nawet wieloletnich fanów. Czy zdobędziesz komplet punktów i udowodnisz, że doskonale znasz Podziemny krąg? Przekonaj się. Powodzenia!

Dołącz do Ligi Znawców Kina i wygraj hełm Iron Mana

Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.

W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!