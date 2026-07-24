QUIZ: Jak dobrze znasz film Podziemny krąg?

Pierwsza zasada tego quizu? Rozwiąż go do końca! Jeśli Podziemny krąg należy do Twoich ulubionych filmów, to czas sprawdzić, jak dobrze pamiętasz historię Narratora, Tylera Durdena i wydarzenia, które na zawsze zmieniły oblicze współczesnego kina.
Przygotowaliśmy pytania dotyczące fabuły, bohaterów, cytatów oraz najważniejszych scen z tego kultowego dzieła. Niektóre odpowiedzi będą oczywiste, inne mogą zaskoczyć nawet wieloletnich fanów. Czy zdobędziesz komplet punktów i udowodnisz, że doskonale znasz Podziemny krąg? Przekonaj się. Powodzenia!
Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.
W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!
Mikołaj Lipkowski
Redaktor prowadzący dział Newsy
Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.