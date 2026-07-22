QUIZ: Rozpoznaj filmy z Tomem Hollandem po kadrze!

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Przed Tobą quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz filmową karierę Toma Hollanda. Choć większość widzów kojarzy go przede wszystkim z rolą Spider-Mana, na swoim koncie ma znacznie więcej ciekawych produkcji!

Myślisz, że dobrze znasz filmy z Tomem Hollandem? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy pamiętasz najważniejsze tytuły z jego kariery. Czekają na Ciebie pytania dotyczące zarówno największych hitów, jak i mniej oczywistych produkcji. Przekonaj się i zawalcz o komplet punktów. Powodzenia!

Dołącz do Ligi Znawców Kina

Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.

W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!