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QUIZ: Rozpoznaj filmy z Tomem Hollandem po kadrze!

Agnieszka Ziobrowska, 22 lipca 2026

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Przed Tobą quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz filmową karierę Toma Hollanda. Choć większość widzów kojarzy go przede wszystkim z rolą Spider-Mana, na swoim koncie ma znacznie więcej ciekawych produkcji!

Myślisz, że dobrze znasz filmy z Tomem Hollandem? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy pamiętasz najważniejsze tytuły z jego kariery. Czekają na Ciebie pytania dotyczące zarówno największych hitów, jak i mniej oczywistych produkcji. Przekonaj się i zawalcz o komplet punktów. Powodzenia!

Dołącz do Ligi Znawców Kina i wygraj hełm Iron Mana

Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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Quizy

QUIZ: Rozpoznaj filmy z Tomem Hollandem po kadrze!

Przed Tobą quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz filmową karierę Toma Hollanda. Choć większość widzów kojarzy go przede wszystkim z rolą Spider-Mana, na swoim koncie ma znacznie więcej ciekawych produkcji! Myślisz, że dobrze znasz filmy z Tomem Hollandem?

Agnieszka Ziobrowska, 22 lipca 2026

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