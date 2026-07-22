QUIZ: Rozpoznaj filmy z Tomem Hollandem po kadrze!

Przed Tobą quiz, który sprawdzi, jak dobrze znasz filmową karierę Toma Hollanda. Choć większość widzów kojarzy go przede wszystkim z rolą Spider-Mana, na swoim koncie ma znacznie więcej ciekawych produkcji!
Myślisz, że dobrze znasz filmy z Tomem Hollandem? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy pamiętasz najważniejsze tytuły z jego kariery. Czekają na Ciebie pytania dotyczące zarówno największych hitów, jak i mniej oczywistych produkcji. Przekonaj się i zawalcz o komplet punktów. Powodzenia!
Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.
W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!
Agnieszka Ziobrowska
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.