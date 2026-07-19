A może ten tydzień prześpimy? Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Po hucznym tygodniu i pobitym rekordzie Christophera Nolana przyszedł czas na chwilę spokoju, bo i premier żadnych, większych nie ma.

Nowości na Netflix

WWE: To wprost niewiarygodne! sezon 3 (21.07)

John Cena żegna się z ringiem, ulubieniec fanów powraca, a nowe pokolenie Supergwiazd staje na wysokości zadania. „WWE: Unreal” zabiera widzów za kulisy pracy scenarzystów WWE, gdzie kontuzje, nagłe zmiany planów i decyzje mające wpływ na całe kariery kształtują najbardziej emocjonujący sezon w historii organizacji, prowadzący do WrestleManii 42.

72 godziny (24.07)

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego…

Jujutsu Kaisen: The Culling Game Part 1 (22.07)

W świecie Jujutsu Kaisen, czarownicy jujutsu od wieków chronią zwykłych ludzi przed klątwami – potworami powstającymi z negatywnych emocji, takich jak strach, gniew czy rozpacz. Czarownicy ryzykują własne życie, walcząc w ukryciu, często bez wdzięczności czy zrozumienia ze strony społeczeństwa. Po traumatycznych wydarzeniach w Shibuyi, świat czarowników zostaje całkowicie zachwiany. Gojou Satoru pozostaje zapieczętowany, a Kenjaku rozpoczyna realizację swojego wieloletniego planu. Rozpoczyna się Culling Game (Gra w Wyniszczanie) — brutalna, magiczna gra obejmująca całą Japonię. Gra ma jeden cel: ewolucję ludzkości poprzez masową rzeź i chaos.

Toksyczna historia miłosna (22.07)

Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku wymierzonym w nową żonę byłego chłopaka staje się medialną sensacją. Prawda ginie jednak w misternej sieci kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy coś ukrywa.

Podejrzliwi (24.07)

Ruth (Stéphanie Magnin), 30-letnia kobieta od lat pozostająca w konflikcie z rodziną, wraca do domu po tym, jak jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu spotyka ojca, Martína (Jose Coronado), który po przejściu na emeryturę stał się zgorzkniały oraz agresywny i obsesyjnie wierzy w pewną mroczną teorię spiskową. Ich relacja jest tak napięta, a jego zachowanie tak nieprzewidywalne, że Ruth zaczyna podejrzewać, iż to on może być odpowiedzialny za śmierć jej matki. Czy to możliwe, że mieszka pod jednym dachem z mordercą?

Nowości na HBO Max

Euforia: Powrót (25.07)

Retrospektywne spojrzenie na serial HBO „Euforia” z wywiadami z obsadą i twórcami.

Mortal Kombat (24.07)

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole.

Nowości na Disney+

Mój dziadek Charles Manson (22.07)

Sophia od zawsze była tą „grzeczną dziewczynką” i opoką dla swojego ojca. Jednak jej próba ustalenia tożsamości nieznanego dziadka prowadzi do szokującego odkrycia: okazuje się nim Charles Manson, najgroźniejszy i najbardziej znany przestępca w historii, który na dodatek jest uderzająco podobny fizycznie do jej ukochanego taty. To odkrycie wciąga Sophię do przestępczego podziemia, pełnego członków sekty Mansona i niewiarygodnych narratorów, podczas gdy ona sama rekonstruuje życiorys swojego dziadka. Po drodze jej własne geny stają się kluczem do odblokowania nigdy wcześniej niepublikowanych akt oraz ekskluzywnych nagrań audio, które w zaskakujący sposób naświetlają psychopatię Mansona.

Nowości na SkyShowtime

Star Trek: Nieznane nowe światy sezon 4 (24.07)

Śmiało krocząc tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek, załoga U.S.S. Enterprise, dowodzona przez kapitana Christophera Pike’a, wyrusza w pełne emocji i niebezpieczeństw przygody wśród gwiazd. Podczas podróży ku nieznanym światom bohaterowie zmierzą się zarówno z własnymi demonami, jak i z zagrożeniami z zewnątrz. Spotkają nowe, barwne postacie, ponownie skrzyżują ścieżki ze starymi znajomymi, staną również oko w oko z przerażającymi, obcymi istotami. Jednak mimo wszystkich przeciwności będą starać się nie tracić wiary w lepszą, pełną nadziei przyszłość. W czwartym sezonie występują m.in.: Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun i Martin Quinn, a gościnnie pojawią się Carol Kane i Paul Wesley.

Song Sung Blue (26.07)

Film oparty na niesamowitej prawdziwej historii – Mike (Hugh Jackman) i Claire (Kate Hudson) to dwoje pechowych, rozwiedzionych muzyków, którzy udowadniają, że nigdy nie jest za późno na znalezienie miłości i podążanie za marzeniami. Zakładają zespół grający covery Neila Diamonda o nazwie ‘Lightning and Thunder’. Zaczynają w przydomowym garażu, a kończą jako sensacja w rodzinnym mieście. Kiedy dochodzi do tragedii, ich wzajemna miłość i pasja do muzyki dają im siłę, by pokonywać trudności, na nowo odkrywać nadzieję i inspirować wszystkich wokół.

Premiery kinowe

Jej piekło

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.

Wyschnięci

Dotkliwa susza zaczyna zagrażać całej społeczności mrówek. Pluton złożony z najsilniejszych owadów planuje misję ratunkową, ale nieudolni Arnie i Barney nie zamierzają siedzieć bezczynnie. Postanawiają sami uporać się z problemem. Seria zabawnych historii, których doświadczają skutkuje tym, że całkowicie nieumyślnie ratują całą łąkę i stają się nieoczekiwanymi bohaterami.

Ekipa zwierzaków

Królik Waldi to stateczny mąż i ojciec gromadki 53 dzieci, który po cichu marzy o wielkiej przygodzie. Gdy ratując na drodze małą jeżyczkę Helę doznaje kontuzji głowy, zaczyna wierzyć, że jest hrabią Farmazonem, pogromcą smoków i wybawcą księżniczek. Przekonany, że świat pełen jest czekających go wyzwań, porzuca rodzinne strony, by walczyć ze złem i nieść pomoc słabszym. U jego boku zaś kroczy Hela, która czuje się w obowiązku pilnować, by Waldi do reszty nie sfiksował i nie wpakował się w jakieś tarapaty. Ku jej zaskoczeniu okaże się, że istotnie pewna dama potrzebuje pomocy hrabiego Farmazona, a jeden krokodyl do złudzenia przypominający smoka sieje postrach w pobliskim miasteczku. Waldi i Hela rzucają się w wir przygody.