Ahsoka zaliczy opóźnienie. Kiedy zobaczymy 2. sezon serialu?

Wszyscy fani Gwiezdnych Wojen otrzymali właśnie smutne informacje. Zgodnie z najnowszymi informacjami, opóźni się bowiem data premiery 2. sezonu serialu Ahsoka.

W ostatnich latach Gwiezdne Wojny na dobre rozgościły się w świecie streamingu, oferując szeroką ofertę produkcji z tego uniwersum. Od animacji po seriale live-action, mieliśmy okazję poznać wiele nowych historii z odległej galaktyki. Jedną z najciekawszych zobaczyliśmy w serialu Ahsoka, który miał powrócić z 2. sezonem jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że jego premiera została opóźniona.

Kiedy zadebiutuje 2. sezon?

Niestety, oficjalnie potwierdzono opóźnienie 2. sezonu serialu Ahsoka. To z kolei oznacza, że w 2026 roku fani Star Wars nie obejrzą już żadnych nowości z ukochanego świata na Disney+. Rosario Dawson, wcielająca się w główną bohaterkę, pojawiła się podczas prezentacji Disney Upfront, ujawniając, że 2. sezon został przesunięty na 2027 rok.

Podczas wydarzenia, Disney i Lucasfilm pokazali obecnym mediom zwiastun typu „sizzle reel” oraz materiały zza kulis. Oto jak sama Dawson zapowiedziała nowy sezon, nie zdradzając jednak szczegółów, dotyczących jego fabuły:

Mogę powiedzieć, że w tym sezonie bitwy będą większe, a stawka wyższa. Nie możemy się doczekać, aż to zobaczycie.

The first season released in Summer 2023.

Powody opóźnienia powrotu serialu Ahsoka

Internauci wskazują na dwa prawdopodobne powody opóźnienia premier 2. sezonu serialu. Pierwszym ma być znaczenie 2027 r. dla gwiezdnej sagi. W przyszłym roku będzie miała bowiem miejsce 50. rocznica premiery Star Wars. Lucasfilm zdaje się traktować ten moment jako wielki restart marki — do kin ma powrócić oryginalna wersja pierwszego Star Wars, a także zadebiutuje film Starfighter Shawna Levy’ego. Ahsoka również ma być istotną częścią przyszłorocznych celebracji.

Drugi powód jest jednak bardziej subtelny. Pojawiały się doniesienia, że Lucasfilm otrzymał polecenie „zwiększenia tempa” produkcji kinowych. Studio ma stawiać teraz na produkcje przeznaczone na wielki ekran, takie jak tegoroczne The Mandalorian and Grogu oraz przyszłoroczny Starfighter. Ahsoka jest ostatnim serialem live-action z uniwersum, który jeszcze się nie zakończył. Jeżeli chodzi o Disney+, nie oznacza to jednak porzucenia planów na rozwój tego świata. Ma on jednak mieć miejsce za sprawą animacji, takich jak chociażby Gwiezdne Wojny: Maul – Mistrz Cienia.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe