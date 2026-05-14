Prawnik z Lincolna zmierza ku końcowi. 5. sezon będzie finałem serialu

Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. Dotyczy to nawet najpopularniejszych produkcji serwisu Netflix. Jedną z nich jest serial Prawnik z Lincolna, który w ciągu ostatnich kilku lat zyskał rzeszę fanów. Teraz, dowiedzieliśmy się, że jego 5. sezon będzie jego finałową odsłoną.

Jeszcze tylko jeden sezon serialu

Podczas prezentacji Netflix Upfront dowiedzieliśmy się, że Prawnik z Lincolna zakończy się na 5. sezonie, który jest obecnie w produkcji. We wspólnym oświadczeniu twórca serialu i współshowrunner Ted Humphrey oraz współshowrunnerka Dailyn Rodriguez przyznali, że choć smuci ich zakończenie serialu, cieszą się, że „to od nich zależy”, w jaki sposób historia się zakończy.

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, ale na szczęście czasami to od nas zależy, jak ten koniec będzie wyglądał. Od samego początku naszym celem było nie tylko opowiedzenie historii Mickeya Hallera i jego współpracowników, ale także zapewnienie tej historii odpowiedniego zakończenia. Choć jest to oczywiście słodko-gorzkie uczucie, to jednocześnie niesamowita okazja, by domknąć tę przygodę i być może wyznaczyć nowy kierunek dla niektórych naszych bohaterów w przyszłości. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Netflixowi i A+E Studios za możliwość zakończenia tej historii we właściwy sposób. Ale przede wszystkim dziękujemy fanom na całym świecie za oglądanie i wspieranie serialu. Obiecujemy, że właśnie teraz tworzymy finałowy sezon, który zapewni Mickeyowi Hallerowi zakończenie, na jakie zasługuje. Nie możemy się doczekać, aż się nim z wami podzielimy!

5. i zarazem ostatni sezon serialu stworzonego przez Davida E. Kelley będzie oparty na powieści Resurrection Walk autorstwa Michaela Connelly’ego i będzie liczył 10 odcinków. Pokaże, jak świat Mickeya Hallera zostaje wywrócony do góry nogami, gdy zgłasza się do niego Emi, przyrodnia siostra, o której istnieniu nigdy nie wiedział, prosząc o pomoc w uwolnieniu kobiety niesłusznie skazanej za przestępstwo.

Oprócz informacji o zakończeniu serialu, platforma ogłosiła również sześć nazwisk, które dołączą do obsady w finałowej odsłonie serialu. Amy Aquino wcieli się w sędzię Olivię Alcott, Angela Trimbur zagra Felicię, Elpidia Carrillo pojawi się jako Muriel Perez, Nate Corddry jako Jimmy Finch, Tricia Helfer jako Brooke Miller, a Keir O’Donnell jako zastępca prokuratora Lucas Peralta.

O czym opowiada Prawnik z Lincolna?

Amerykański dramat prawniczy został stworzony przez Davida E. Kelley. Rozwinął go Ted Humphrey na podstawie książek autorstwa Michaela Connelly’ego. W głównej roli występuje Manuel Garcia-Rulfo jako Mickey Haller. Gra adwokata z Los Angeles, który często pracuje z tylnego siedzenia prowadzonego przez szofera Lincolna Navigator. W serialu występują również Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson oraz Yaya DaCosta.

1. sezon zadebiutował 13 maja 2022 roku i oparty jest na powieści The Brass Verdict z 2008 r., będącej kontynuacją książki The Lincoln Lawyer. Kolejny sezon oparty jest na powieści The Fifth Witness i został udostępniony w dwóch częściach. 3. sezon do adaptacja The Gods of Guilt, a 4. szóstej książce z serii — The Law of Innocence.

