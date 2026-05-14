Rozgrywająca nie powiedziała ostatniego słowa. Serial Netflixa przedłużony na 3. sezon

Marek Wasiński, 14 maja 2026

Platforma streamingowa Netflix ogłosiła, że popularny serial, Rozgrywająca, z Kate Hudson w roli głównej, powróci z 3. sezonem.

Wiele produkcji Netflixa, nawet tych popularnych i docenianych, często musi długo czekać by poznać swoją przyszłość. Do tych tytułów nie należy jednak Rozgrywająca, która zyskała sympatię widzów i szybko doczekała się przedłużenie na 2. sezon. Teraz, trzy tygodnie po jego premierze, produkcja dostała zielone światło na kolejne odcinki.

3. sezon zapewniony

Drużyna LA Waves po raz kolejny będzie miała okazję się wykazać. Netflix oficjalnie przedłużył serial koszykarski z Kate Hudson na 3. sezon. Informację otrzymaliśmy podczas prezentacji Upfront, gdzie serwis ujawnił również szereg innych projektów.

W 3. sezonie serialu, główna bohaterka, Isla Gordon, będzie nadal zmagać się z polityką wpływów i osobistymi problemami związanymi z prowadzeniem rodzinnego biznesu — drużyny koszykarskiej LA Waves. Finał 2. sezonu pozostawił ją w sytuacji, w której musi jednocześnie radzić sobie z życiem prywatnym i zawodowym. To z kolei sprawia, że dalszy ciąg historii wydaje się jeszcze bardziej ekscytujący.

O czym opowiada Rozgrywająca?

Popularny serial komediowo-sportowy został stworzony przez Mindy Kaling, Ike’a Barinholtza oraz Davida Stassena. Oprócz Kate Hudson w serialu występują także Drew Tarver jako Sandy, Scott MacArthur jako Ness, Justin Theroux jako Cam oraz Fabrizio Guido jako Jackie Moreno — bracia Isli. Towarzyszą im Brenda Song jako Ali Lee, Toby Sandeman jako Marcus Winfield, Chet Hanks jako Travis Bugg oraz Jay Ellis jako Jay Brown.

Rozgrywająca opowiada historię Isli Gordon, byłej imprezowiczki, która zostaje mianowana prezeską rodzinnego biznesu — pogrążonej w kryzysie drużyny LA Waves. Dochodzi do tego po tym, jak jej starszy brat dobrowolnie trafia na odwyk z powodu problemów z uzależnieniem. Isla musi walczyć o utrzymanie zarówno rodziny, jak i drużyny na zwycięskiej ścieżce.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

