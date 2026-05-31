Ile Emilia Clarke zarobiła na Grze o Tron? Aktorka uchyla rąbka tajemnicy

Mikołaj Lipkowski, 1 czerwca 2026

Przez lata w mediach krążyły informacje, że gwiazdy Gry o tron inkasowały setki tysięcy dolarów za każdy odcinek hitu HBO. Teraz do tych doniesień odniosła się Emilia Clarke. Aktorka znana z roli Daenerys Targaryen przyznała, że rzeczywistość wyglądała inaczej, niż wielu fanom mogło się wydawać.

Choć od finału Gry o tron minęło już siedem lat, serial wciąż pozostaje jednym z największych fenomenów telewizyjnych XXI wieku. Produkcja HBO nie tylko pobiła rekordy oglądalności, ale też uczyniła z wielu aktorów światowe gwiazdy. Jedną z nich była Emilia Clarke, która przez osiem sezonów wcielała się w Daenerys Targaryen. Teraz aktorka postanowiła rozprawić się z jedną z najpopularniejszych plotek dotyczących kulis produkcji.

Emilia Clarke komentuje: „Nie zarobiliśmy aż tyle”

W rozmowie z magazynem Variety Clarke została zapytana o doniesienia dotyczące gigantycznych wynagrodzeń głównej obsady. Przez lata media informowały, że najważniejsi aktorzy serialu mogli otrzymywać nawet 300 tysięcy dolarów za odcinek. Gwiazda Gry o tron stanowczo jednak zaprzeczyła tym informacjom.

Przecież nie zarobiliśmy aż tyle. Gdyby tak było to miałabym kilka modeli Porsche.

Gra o tron wciąż pozostaje telewizyjnym fenomenem

Mimo kontrowersji wokół finałowego sezonu Gra o tron nadal pozostaje jednym z najważniejszych seriali ostatnich dekad. Produkcja doczekała się już spin-offów, a uniwersum stworzone przez George’a R.R. Martina wciąż jest rozwijane przez HBO. Dla Emilii Clarke rola Daenerys pozostaje natomiast najważniejszym punktem kariery – nawet jeśli, jak sama podkreśla, nie uczyniła jej właścicielką kilku Porsche.

Ród Smoka – serial w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: onet.pl / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

