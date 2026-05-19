Klasyk Mela Brooksa w serialowej wersji. FX wyprodukuje Very Young Frankenstein

Hollywood po raz kolejny spogląda w stronę klasyków, szykując nową produkcję. Oficjalnie powstanie bowiem serial Very Young Frankenstein oparty na komedii Mela Brooksa.

Mel Brooks zasłynął jako gwiazda i twórca wielu najpopularniejszych parodii w historii. Płonące siodła, Kosmiczne jaja, czy Robin Hood: Faceci w rajtuzach, to niektóre z nich. Nie można też zapomnieć o takim klasyku jak Młody Frankenstein. O tytule wspominamy nie bez przyczyny. Powstanie bowiem serial oparty na tym filmie.

Powstaje serial Very Young Frankenstein

Jak przekazał The Hollywood Reporter, FX zleciło realizację serialu po roku prac rozwojowych nad projektem. W obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis, Dolly Wells oraz Spencer House. W Very Young Frankenstein pojawią się także Kumail Nanjiani, Nikki Crawford oraz Cary Elwes.

Pilotowy odcinek wyreżyseruje Taika Waititi. Będzie również producentem wykonawczym serialu. Scenariusz pilota napisze i także wyprodukuje Stefani Robinson. Na razie niewiele wiadomo na temat fabuły. Uważa się, że akcja serialu będzie rozgrywać się przed wydarzeniami z filmu z 1974 roku. To czyniłoby go swego rodzaju prequelem komediowego klasyka.

Based on the classic Mel Brooks movie, TV project VERY YOUNG FRANKENSTEIN has been ordered to series at FX.



Cary Elwes, Zach Galifianakis, Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford, and Kumail Nanjiani star.



Taika Waititi will direct the pilot episode. pic.twitter.com/VtAR8hK6nB — Bloody Disgusting (@BDisgusting) May 18, 2026

O czym opowiada Młody Frankenstein?

Film amerykańska komedia grozy z 1974 roku w reżyserii Mela Brooksa. Jej scenariusz został napisany wspólnie przez Brooksa oraz Gene;a Wildera. Ten drugi zagrał równie potomka niesławnego Victora Frankensteina. W potwora wcielił się z kolei Peter Boyle.

W obsadzie znaleźli się także Teri Garr, Cloris Leachman, Marty Feldman, Madeline Kahn, Kenneth Mars, Richard Haydn oraz Gene Hackman. Film jest parodią klasycznego kina grozy. W szczególności różnych ekranizacji powieści Frankenstein. Brooks nakręcił obraz w całości w czerni i bieli, co było rzadkością w latach 70.

W filmie, Frederick, neurochirurg, wnuk doktora Frankensteina, przez wiele lat wypierał się tego pokrewieństwa. Pewnego dnia dowiedział się, że odziedziczył posiadłość swojego dziadka, leżącą w Transylwanii. Po przybyciu na miejsce odkrywa notatki swojego przodka dotyczące eksperymentu ożywienia ludzkiego ciała. Mimo początkowego sceptycyzmu postanawia przeprowadzić eksperyment do końca.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe